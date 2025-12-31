Румунія виділяє €50 млн на закупівлю американської зброї для України

Уряд Румунії приєднався до механізму PURL, що фінансує купівлю озброєння у США для України.

Про це у своєму Х повідомила міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою.

За її словами, Румунія внесе до механізму 50 мільйонів євро в межах бюджетного ліміту на 2025 рік.

"Внесок Румунії в PURL сприятиме досягненню тривалого миру в Україні шляхом зміцнення її оборонного потенціалу. Участь Румунії під егідою США також посилює регіональну безпеку і відповідає нашим зобов’язанням у рамках НАТО та стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами", - наголосила Цою.

Раніше стало відомо, що Португалія також готова виділити 50 млн євро для PURL.

З часу створення ініціативи НАТО 21 країна вже зробила внески на суму понад 4 мільярди доларів для фінансування купівлі американської зброї для України.

