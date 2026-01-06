Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Президентка Словенії оголосила парламентські вибори

06 січня 2026, 15:55
Президентка Словенії оголосила парламентські вибори
Фото: з вільного доступу
Президентка закликала представників усіх політичних партій, ЗМІ та широку громадськість до шанобливого, толерантного та відповідального спілкування.

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар підписала указ про призначення чергових парламентських виборів на 22 березня.

Про це повідомляє головне державне інформаційне агентство Словенії СТА.

"Вибори є можливістю для нас як громади подумати про те, яку Словенію ми хочемо, які цінності ми хочемо відстоювати, яке суспільство ми хочемо побудувати і яке майбутнє ми хочемо залишити майбутнім поколінням", – заявила вона.

Президентка закликала представників усіх політичних партій, ЗМІ та широку громадськість до шанобливого, толерантного та відповідального спілкування, і наголосила, що під час кампанії зміст має бути пріоритетом над політикою.
 
"Я не хочу жодних відхилень від проєвропейського шляху, який приніс Словенії стабільність, безпеку та розвиток", – наголосила глава Словенії.
 
Варто зауважити, що президент Словенії має переважно церемоніальну функцію. Глава держави є головнокомандувачем Збройними силами, а також призначає кількох вищих посадових осіб, у тому числі керівництво Центрального банку. Більшість кандидатур має затвердити парламент.
