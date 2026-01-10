МАГАТЕ розпочало переговори з Україною та рф щодо перемир'я біля ЗАЕС

МАГАТЕ пропонує обом сторонам домовитися про тимчасову зону припинення вогню в радіусі близько 10 км від місця пошкодження.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розпочало консультації з Україною та росією щодо тимчасового перемир’я в районі Запорізької АЕС, щоб технічні спеціалісти могли безпечно відремонтувати пошкоджену резервну лінію електропередачі.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 9 січня.

За його словами, 2 січня внаслідок бойових дій була пошкоджена та відключена остання резервна лінія електропередачі напругою 330 кВ. Наразі ЗАЕС залежить від єдиної лінії 750 кВ, що значно підвищує ризики для ядерної безпеки.

МАГАТЕ пропонує обом сторонам домовитися про тимчасову зону припинення вогню в радіусі близько 10 км від місця пошкодження.

"МАГАТЕ продовжує активно співпрацювати з обома сторонами для забезпечення ядерної безпеки та охорони на станції", — зазначив Гроссі.

Він також нагадав, що Агентство вже тричі організовувало тимчасові перемир’я для ремонту критично важливих ліній електропередач, що забезпечують безпечну роботу АЕС.

"Ми впевнені, що російська федерація та Україна продовжуватимуть конструктивно співпрацювати з нами для проведення цих необхідних ремонтних робіт та зменшення ризику аварії".

3 січня в Міненерго повідомили, що внаслідок бойових дій тимчасово окупована російськими загарбниками Запорізька АЕС втратила живлення однієї з високовольтних ліній.

За даними відомства, протягом повномасштабної війни російські обстріли неодноразово пошкоджували лінії живлення ЗАЕС, що спричинило 12 блекаутів на станції, останній із яких стався менш як місяць тому.

24 грудня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Вашингтон пропонує, аби Запорізькою атомною електростанцією спільно керували США, Україна та рф. Київ пропонує, щоб станція експлуатувалася спільним підприємством, до складу якого входять США та Україна. Зеленський пояснив, що поділ ЗАЕС зі США та рф виглядає "невдало і не зовсім реалістично".