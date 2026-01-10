Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

У Німеччині попередили про загрозу нових блекаутів у великих містах

10 січня 2026, 18:57
У Німеччині попередили про загрозу нових блекаутів у великих містах
Фото: з вільного доступу
У найбільшій профспілці держслужбовців пояснили, чому існує загроза подібних блекаутів.

Голова німецької профспілки державних службовців DBB Фолькер Гайєр попередив, що блекаути, подібні до того, що нещодавно був у Берліні, можуть легко торкнутися інших великих міст по всій країні.

Про це повідомляє DW.

Мовляв, такі масштабні вимкнення можуть статися, якщо держава не почне краще реагувати на кризові ситуації.

"Берлін показав, що ми не готові до криз такого роду. Це катастрофа. Те, що сталося в Берліні, може статися будь-де і будь-коли — в Кельні, Штутгарті чи Мюнхені. Держава не повинна дозволяти собі виглядати настільки безпорадною", — сказав Гайєр газеті Rheinische Post.

За його словами, приватизація критичної інфраструктури стала причиною того, що держава виявилася безпорадною в подібних випадках, як був у Берліні. Гайєр, зокрема закликав до термінового перегляду механізмів контролю та законодавчих вимог, що стосуються операторів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, мера Берліна Кая Вагнера закликають подати у відставку після того, як стало відомо, що в перший день масштабного відключення електроенергії в місті він грав у теніс.

Німеччинаблекаут

