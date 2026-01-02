Стало відомо, хто очолив Офіс президента України

Зеленський пояснив рішення необхідністю посилити фокус на питаннях безпеки.

Президент України Володимир Зеленський призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова новим керівником Офісу президента України.

Про це глава держави написав на Facebook-сторінці.

"Я зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс президента України. Сьогодні державі потрібна максимальна зосередженість на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку. Кирило має спеціальний досвід у цих напрямах і достатню силу для досягнення результатів", - йдеться у пості.

За словами Зеленського, рішення зумовлене необхідністю посилити фокус Офісу президента на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та дипломатичних перемовинах.

Президент також повідомив, що доручив новому керівнику Офісу президента у взаємодії з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та іншими відповідальними посадовцями оновити стратегічні засади оборони й розвитку України.

Оновлені пропозиції мають бути представлені на затвердження найближчим часом.