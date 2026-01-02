Стало відомо, хто очолив Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова новим керівником Офісу президента України.
Про це глава держави написав на Facebook-сторінці.
"Я зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс президента України. Сьогодні державі потрібна максимальна зосередженість на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку. Кирило має спеціальний досвід у цих напрямах і достатню силу для досягнення результатів", - йдеться у пості.
За словами Зеленського, рішення зумовлене необхідністю посилити фокус Офісу президента на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та дипломатичних перемовинах.
Президент також повідомив, що доручив новому керівнику Офісу президента у взаємодії з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та іншими відповідальними посадовцями оновити стратегічні засади оборони й розвитку України.
Оновлені пропозиції мають бути представлені на затвердження найближчим часом.