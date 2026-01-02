Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Стало відомо, хто очолив Офіс президента України

02 січня 2026, 13:54
Стало відомо, хто очолив Офіс президента України
Зеленський пояснив рішення необхідністю посилити фокус на питаннях безпеки.

Президент України Володимир Зеленський призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова новим керівником Офісу президента України.

Про це глава держави написав на Facebook-сторінці.

"Я зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс президента України. Сьогодні державі потрібна максимальна зосередженість на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку. Кирило має спеціальний досвід у цих напрямах і достатню силу для досягнення результатів", - йдеться у пості. 

За словами Зеленського, рішення зумовлене необхідністю посилити фокус Офісу президента на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та дипломатичних перемовинах.

Президент також повідомив, що доручив новому керівнику Офісу президента у взаємодії з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та іншими відповідальними посадовцями оновити стратегічні засади оборони й розвитку України.

Оновлені пропозиції мають бути представлені на затвердження найближчим часом.

 
Володимир ЗеленськийОфіс Президента

Останні матеріали

2026 рік: час міні-крилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час міні-крилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється