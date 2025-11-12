Міністри енергетики та юстиції подали у відставку (оновлено)

Її рішення збігається зі скандалом у "Енергоатомі", де НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему з "відкатами" від підрядників.

В середу, 12 листопада, міністерка енергетики України Світлана Гринчук оголосила про відставку з посади міністра енергетики України.

Про це вона повідомила на Facebook-сторінці.

"Написала заяву про відставку. Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна президенту Володимиру Зеленському, Кабінету Міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила протягом останніх 10 років на різних посадах у державній службі, починаючи з посади головного спеціаліста", - йдеться у пості.

Вона додала, що в межах своєї професійної діяльності "не було жодних порушень законодавства", і закликала не спекулювати на темі її особистих стосунків. "Усьому має бути межа. Зрештою, час усе розставить на свої місця", — підкреслила міністерка.

Пізніше стало відомо, що також міністр юстиції Герман Галущенко також написав заяву про відставку.

Рішення Гринчук про відставку відбулося на фоні масштабного корупційного скандалу в державній компанії "Енергоатом". У листопаді НАБУ та САП повідомили про викриття схеми, у якій організована група нібито вимагала від підрядників "відкати" у розмірі 10–15% від суми контрактів, відмиваючи кошти через офіс у Києві, пов’язаний із родиною колишнього нардепа Андрія Деркача.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що очищення "Енергоатому" від корупційних схем є пріоритетом держави. 11 листопада наглядова рада компанії провела спеціальне засідання у зв’язку зі скандалом, після чого прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради НАЕК "Енергоатом".