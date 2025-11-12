Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Міністри енергетики та юстиції подали у відставку (оновлено)

12 листопада 2025, 18:01
Міністри енергетики та юстиції подали у відставку (оновлено)
Фото: 24tv.ua
Її рішення збігається зі скандалом у "Енергоатомі", де НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему з "відкатами" від підрядників.

В середу, 12 листопада, міністерка енергетики України Світлана Гринчук оголосила про відставку з посади міністра енергетики України. 

Про це вона повідомила на Facebook-сторінці.

"Написала заяву про відставку. Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна президенту Володимиру Зеленському, Кабінету Міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила протягом останніх 10 років на різних посадах у державній службі, починаючи з посади головного спеціаліста", - йдеться у пості. 

Вона додала, що в межах своєї професійної діяльності "не було жодних порушень законодавства", і закликала не спекулювати на темі її особистих стосунків. "Усьому має бути межа. Зрештою, час усе розставить на свої місця", — підкреслила міністерка.

Пізніше стало відомо, що також міністр юстиції Герман Галущенко також написав заяву про відставку. 

Рішення Гринчук про відставку відбулося на фоні масштабного корупційного скандалу в державній компанії "Енергоатом". У листопаді НАБУ та САП повідомили про викриття схеми, у якій організована група нібито вимагала від підрядників "відкати" у розмірі 10–15% від суми контрактів, відмиваючи кошти через офіс у Києві, пов’язаний із родиною колишнього нардепа Андрія Деркача.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що очищення "Енергоатому" від корупційних схем є пріоритетом держави. 11 листопада наглядова рада компанії провела спеціальне засідання у зв’язку зі скандалом, після чого прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

 

відставкаМіністерство енергетики

Останні матеріали

Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Політика
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 12:36
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Технології
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 00:45
За лаштунками кризи
Політика
За лаштунками кризи "Фідеш". Як Орбан використав Україну для боротьби з опозиційним Мадяром – Direkt36
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 14:29
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
Технології
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
11 листопада 2025, 14:24
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Політика
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 11:11
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 00:58
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Політика
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 15:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється