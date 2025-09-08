Уряд Франції відправили у відставку після вотуму недовіри

Це вже другий уряд, що втрачає підтримку парламенту за останній рік.

Національні збори Франції оголосили вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Франсуа Байру. За відповідне рішення проголосували 194 із 364 депутатів, які взяли участь у голосуванні.

Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту.

Вотум підтримали всі опозиційні до президента Емманюеля Макрона сили — від ультралівих до ультраправих. Причиною стали жорсткі заходи економії, закладені в проєкті бюджету на 2026 рік, зокрема скорочення видатків на 43,8 млрд євро, замороження індексації соціальних виплат і пенсій, а також підвищення податків для найбагатших громадян.

Уряд намагався провести ці ініціативи за допомогою так званої "процедури 49.3", яка дозволяє ухвалити закон без голосування в парламенті. Проте це автоматично пов’язує законодавчу ініціативу з питанням довіри до уряду — і опозиція скористалася можливістю його усунення.

Після вотуму недовіри Франсуа Байру має подати у відставку. Президент Емманюель Макрон, згідно з конституцією, призначить нового прем'єра, який формуватиме новий склад уряду. За словами експертки Оксани Мітрофанової, можливими кандидатами є міністр оборони Себастьян Лекорню, міністр юстиції Жеральд Дарманен та міністр праці Катрін Вотрен.

Після дострокових парламентських виборів 2024 року французький парламент залишився політично роздробленим. Жодна з трьох основних сил — лівий блок "Новий народний фронт", праворадикальне "Національне об’єднання" та президентська центристська коаліція — не має більшості. Це унеможливлює стабільну роботу уряду без політичних компромісів.

Попри політичну кризу, курс Франції щодо підтримки України не зміниться. За словами Мітрофанової, зовнішню політику визначає президент, і навіть соціалістичний прем’єр, якщо його буде призначено, підтримуватиме Україну. Радикальні зміни можливі лише у разі приходу до влади партій, які відкрито виступають проти допомоги Києву, але наразі таких передумов немає.