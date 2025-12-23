Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У ексгенпрокурора Піскуна обшуки у Франції: вилучили €90 тисяч, 3 кг золота і 18 елітних годинників

23 грудня 2025, 13:04
У ексгенпрокурора Піскуна обшуки у Франції: вилучили €90 тисяч, 3 кг золота і 18 елітних годинників
Святослав Піскун. Фото: tsn.ua
Обшуки відбулись на французькій віллі колишнього генпрокурора.

Французька поліція провела обшуки у колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна та вилучила 3 кг золота й 18 преміальних годинників через відсутність документів, що підтверджують їхнє походження.

Про це пише ZN із посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах.

Піскун не зміг надати документи на валюту, банківські підтвердження купівлі золотих злитків та митні декларації на дорогі годинники, що спричинило затримання на час слідчих дій.

За фактом відкрито кримінальну справу щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Питання про офіційне висунення звинувачень вирішується.

Піскуна не взяли під варту, розслідування триває.

 
