Танкер тіньового флоту рф доставлено до Марселя

23 березня 2026, 13:01
Фото: з вільного доступу
Танкер Deyna, затриманий французькими військовими за підозрою у фальшивому прапорі, перебуває на якорі для розслідування.

Французькі військові затримали танкер Deyna у Середземному морі, а в понеділок вранці він прибув до порту Марсель-Фос для передачі органам правосуддя.

Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

Судно під прапором Мозамбіку перебуватиме на якорі та утримуватиметься у розпорядженні прокурора Марселя в рамках попереднього розслідування.

Навколо місця стоянки судна встановлено зони заборони польотів і плавання, додали у французькій морській префектурі Середземномор’я.

Затримання Deyna відбулося 20 березня за підтримки Великої Британії на підставі статті 110 Конвенції ООН з морського права - через підозру у використанні фальшивого прапора. Танкер прямував із російського Мурманська і належить до так званого "тіньового флоту" росії.

Це вже другий випадок цього року, коли Франція затримує танкер із ''тіньового флоту" рф. 

Раніше, 22 січня, неподалік берегів Іспанії затримали танкер Grinch, який перебував під санкціями ЄС та Британії. Тоді президент України Володимир Зеленський повідомив, що французький лідер Емманюель Макрон планував відпустити Grinch через вимоги законодавства.

Кілька днів тому ми писали, що Франція затримала ще один танкер тіньового флоту росії в Середземному морі

 

ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Політика
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Непочуті (знехтувані)
Політика
Переклад iPress – 23 березня 2026, 11:41
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Переклад iPress – 23 березня 2026, 07:51
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Політика
Переклад iPress – 20 березня 2026, 12:23
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Політика
Переклад iPress – 20 березня 2026, 11:57
Політика
"Віддайте його під суд". Прокремлівський блогер виступив із незвично різкою критикою путіна – The Guardian
Переклад iPress – 20 березня 2026, 07:15
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Політика
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Політика
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
