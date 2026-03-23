Танкер тіньового флоту рф доставлено до Марселя

Танкер Deyna, затриманий французькими військовими за підозрою у фальшивому прапорі, перебуває на якорі для розслідування.

Французькі військові затримали танкер Deyna у Середземному морі, а в понеділок вранці він прибув до порту Марсель-Фос для передачі органам правосуддя.

Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

Судно під прапором Мозамбіку перебуватиме на якорі та утримуватиметься у розпорядженні прокурора Марселя в рамках попереднього розслідування.

Навколо місця стоянки судна встановлено зони заборони польотів і плавання, додали у французькій морській префектурі Середземномор’я.

Затримання Deyna відбулося 20 березня за підтримки Великої Британії на підставі статті 110 Конвенції ООН з морського права - через підозру у використанні фальшивого прапора. Танкер прямував із російського Мурманська і належить до так званого "тіньового флоту" росії.

Це вже другий випадок цього року, коли Франція затримує танкер із ''тіньового флоту" рф.

Раніше, 22 січня, неподалік берегів Іспанії затримали танкер Grinch, який перебував під санкціями ЄС та Британії. Тоді президент України Володимир Зеленський повідомив, що французький лідер Емманюель Макрон планував відпустити Grinch через вимоги законодавства.

