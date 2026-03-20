Франція затримала ще один танкер тіньового флоту росії в Середземному морі

20 березня 2026, 15:48
Франція затримала ще один танкер тіньового флоту росії в Середземному морі
Фото: прес-служба Чорноморського Флоту
Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про затримання у Середземному морі судна Deyna, який належить до тіньового флоту танкерів росії.

Про це він написав у мережі X.

Це вже другий танкер російського тіньового флоту, затриманий французькими військовими.

За даними морської префектури Франції, танкер йшов під прапором Мозамбіку і прямував із російського Мурманська. 

Операцію із затримання провели на підставі статті 110 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права. Судно підозрюється у використанні фальшивого прапора.

Зазначається, що операцію провели спільно з Великою Британією. Нині військові супроводжують танкер на місце стоянки, де на нього чекають додаткові перевірки.

Президент Франції у своєму повідомленні наголосив, що це є свідченням того, що війна в Ірані не відвертає увагу Парижа від підтримки України. 

"Ці кораблі, які обходять міжнародні санкції та порушують морське право, є військовими спекулянтами. Вони прагнуть накопичити прибуток та фінансувати воєнні зусилля росії. Ми цього не допустимо", – написав Макрон.

Нагадаємо, 22 січня Франція за підтримки Британії затримала танкер Grinch минулого тижня неподалік берегів Іспанії – після перевірки документів, які підтвердили підозри щодо фальшивого прапора судна. Танкер належить до тіньового флоту росії та перебуває під санкціями ЄС та Британії.

