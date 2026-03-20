Французький моряк випадково видав розташування атомного авіаносця, бігаючи на палубі

Французький авіаносець "Шарль де Голль" — єдиний у світі атомний авіаносець за межами США — викрив своє місцерозташування через необачність моряка, який займався пробіжками на палубі.

Про це пише Le Monde.

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що Франція передислокує авіаносець "Шарль де Голль" з Балтійського в Середземне море, щоб допомогти союзникам у конфлікті на Близькому Сході. Присутність французького військово-морського угруповання в регіоні не є секретом, але виявилося, що відстежити пересування авіаносця може будь-хто. Усе через необачність одного з моряків, який влаштував пробіжку палубою.

Щоб зафіксувати свій результат — трохи більш як 7 кілометрів, подоланих за 35 хвилин, — він використав смартгодинник на зап’ясті. А також завантажив ці дані в мобільний застосунок Strava, який відстежує спортивну активність користувачів через GPS. Ба більше, журналісти виявили, що акаунт моряка був відкритим публічно, через що інші могли побачити, як він "намотує кола" посеред моря.

Французьке військове командування, з яким зв’язалася газета, пояснило, що це «не відповідає правилам», про які моряків «регулярно інформують». Там запевнили, що вживуть відповідних заходів.

Але Le Monde підкреслює, що такий випадок — не перший і, попри попередні повідомлення, виправлень не було.

Наприклад, у 2024 році Le Monde опублікувала ціле розслідування StravaLeaks про те, як агенти служби безпеки відомих людей, як-от Емманюель Макрон та володимир путін, публікували свої тренування в тому самому застосунку, через що інші користувачі могли відстежувати пересування перших осіб.