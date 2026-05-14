Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

У Франції заблокували круїзний лайнер із 1700 людьми через спалах норовірусу

14 травня 2026, 11:59
У Франції заблокували круїзний лайнер із 1700 людьми через спалах норовірусу
Фото: BBC
Майже пів сотні пасажирів мають ознаки інфекції.

Французька влада заблокувала круїзний лайнер Ambition у порту Бордо через підозру на спалах норовірусної інфекції. Всім понад 1700 пасажирам і членам екіпажу заборонили залишати судно до завершення перевірки.

Про це повідомляє The Guardian.

Лайнер прибув до Бордо 12 травня з 1233 пасажирами, більшість із яких – громадяни Великої Британії та Ірландії. Оператор Ambassador Cruise Line повідомив про 48 активних випадків захворювання серед пасажирів та ще один серед членів екіпажу. За даними компанії, кількість хворих почала зростати після посадки нових пасажирів у Ліверпулі 9 травня.

Під час круїзу також помер 92-річний пасажир. У компанії зазначили, що він не скаржився на симптоми шлунково-кишкового захворювання, а причина смерті наразі не встановлена.

Після перших повідомлень про хворобу на судні посилили санітарні заходи, зокрема дезінфекцію громадських зон та спеціальний режим обслуговування у закладах харчування. Влада Бордо направила на борт медичну команду та консультантів із санітарії, зразки передали до лабораторії університетської лікарні.

Норовірус є одним із найпоширеніших збудників вірусного гастроентериту. Він передається через брудні руки, забруднену їжу, воду або побутові предмети і відзначається високою заразністю. Симптоми – нудота, блювання, діарея та підвищення температури, зазвичай з'являються через 12–48 годин після зараження. Специфічного лікування не існує, основою терапії є регідратація та симптоматичне лікування.

Інцидент стався на тлі іншого спалаху на морі: на круїзному лайнері MV Hondius зафіксували випадки хантавірусу, троє інфікованих у критичному стані загинули, а судно тимчасово заблокували біля берегів Кабо-Верде.

Франціялайнерноровірус

Останні матеріали

Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Політика
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Переклад iPress – 14 травня 2026, 13:35
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
Політика
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
14 травня 2026, 11:19
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Політика
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Переклад iPress – 13 травня 2026, 09:14
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Політика
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Переклад iPress – 12 травня 2026, 14:50
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 травня 2026, 12:46
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Політика
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Переклад iPress – 12 травня 2026, 00:04
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється