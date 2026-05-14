У Франції заблокували круїзний лайнер із 1700 людьми через спалах норовірусу

Майже пів сотні пасажирів мають ознаки інфекції.

Французька влада заблокувала круїзний лайнер Ambition у порту Бордо через підозру на спалах норовірусної інфекції. Всім понад 1700 пасажирам і членам екіпажу заборонили залишати судно до завершення перевірки.

Про це повідомляє The Guardian.

Лайнер прибув до Бордо 12 травня з 1233 пасажирами, більшість із яких – громадяни Великої Британії та Ірландії. Оператор Ambassador Cruise Line повідомив про 48 активних випадків захворювання серед пасажирів та ще один серед членів екіпажу. За даними компанії, кількість хворих почала зростати після посадки нових пасажирів у Ліверпулі 9 травня.

Під час круїзу також помер 92-річний пасажир. У компанії зазначили, що він не скаржився на симптоми шлунково-кишкового захворювання, а причина смерті наразі не встановлена.

Після перших повідомлень про хворобу на судні посилили санітарні заходи, зокрема дезінфекцію громадських зон та спеціальний режим обслуговування у закладах харчування. Влада Бордо направила на борт медичну команду та консультантів із санітарії, зразки передали до лабораторії університетської лікарні.

Норовірус є одним із найпоширеніших збудників вірусного гастроентериту. Він передається через брудні руки, забруднену їжу, воду або побутові предмети і відзначається високою заразністю. Симптоми – нудота, блювання, діарея та підвищення температури, зазвичай з'являються через 12–48 годин після зараження. Специфічного лікування не існує, основою терапії є регідратація та симптоматичне лікування.

Інцидент стався на тлі іншого спалаху на морі: на круїзному лайнері MV Hondius зафіксували випадки хантавірусу, троє інфікованих у критичному стані загинули, а судно тимчасово заблокували біля берегів Кабо-Верде.