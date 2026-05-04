Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Франція виступає за поступову інтеграцію України в ЄС без "скорочених шляхів"

04 травня 2026, 08:55
Франція виступає за поступову інтеграцію України в ЄС без
Пропонують формат поступового зближення з проміжним статусом і посиленою участю у політиці блоку.
Франція підтримує поступове наближення України до ЄС, проте наголошує, що для повноправного членства не може бути жодних спрощених процедур. 
 
Про це заявив міністр-делегат з питань Європи Бенжамен Аддад, передає на Le Figaro. 
 
За словами міністра, інтеграція України, Молдови та країн Західних Балкан – це тривалий процес, який потребує проведення реформ, зокрема, у сферах боротьби з корупцією та верховенства права. Аддад запропонував для України формат поступового зближення з проміжним статусом і посиленою участю у політиках Союзу. Водночас він наголосив, що сам ЄС також має реформуватися, аби стати більш гнучким. 
 
"Одне з рішень – запропонувати більш поступове зближення до вступу, з проміжним статусом і посиленою інтеграцією в політики Союзу. Але щоб бути повноправним членом, мати доступ до всього, треба говорити правду: жоден скорочений шлях неможливий. Країни мають реформуватися. І сам Союз також має реформуватися та стати більш гнучким", – сказав посадовець.
 
Коментуючи війну, міністр зауважив, що росія залишатиметься постійною загрозою для європейської безпеки навіть після припинення вогню. Він підкреслив провідну роль Франції у координації допомоги Україні та зазначив, що попри розрахунки путіна, Європа зберігає єдність уже протягом чотирьох років повномасштабного протистояння.

 

Франціявійна в Українівступ в ЄСросія окупанти

Останні матеріали

Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Політика
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 травня 2026, 12:45
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 травня 2026, 10:17
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Політика
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Бізнес & Фінанси
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Політика
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється