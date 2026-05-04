Франція виступає за поступову інтеграцію України в ЄС без "скорочених шляхів"

Франція підтримує поступове наближення України до ЄС, проте наголошує, що для повноправного членства не може бути жодних спрощених процедур.

За словами міністра, інтеграція України, Молдови та країн Західних Балкан – це тривалий процес, який потребує проведення реформ, зокрема, у сферах боротьби з корупцією та верховенства права. Аддад запропонував для України формат поступового зближення з проміжним статусом і посиленою участю у політиках Союзу. Водночас він наголосив, що сам ЄС також має реформуватися, аби стати більш гнучким.

"Одне з рішень – запропонувати більш поступове зближення до вступу, з проміжним статусом і посиленою інтеграцією в політики Союзу. Але щоб бути повноправним членом, мати доступ до всього, треба говорити правду: жоден скорочений шлях неможливий. Країни мають реформуватися. І сам Союз також має реформуватися та стати більш гнучким", – сказав посадовець.

Коментуючи війну, міністр зауважив, що росія залишатиметься постійною загрозою для європейської безпеки навіть після припинення вогню. Він підкреслив провідну роль Франції у координації допомоги Україні та зазначив, що попри розрахунки путіна, Європа зберігає єдність уже протягом чотирьох років повномасштабного протистояння.