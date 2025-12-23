Естонія виділяє Україні € 2 млн на відновлення енергетичної інфраструктури

Зазначається, що підтримка допоможе покрити найнагальніші потреби енергетичних підприємств України.

Естонія вирішила скерувати додаткові 2 мільйони євро до Енергетичного фонду підтримки України (Ukraine Energy Support Fund), щоб сприяти відновленню української енергетичної інфраструктури.

Про це повідомило Міністерство клімату Естонії.

Зазначається, що підтримка допоможе покрити найнагальніші потреби енергетичних підприємств України, зокрема придбання запасних частин, генераторів та палива, а також проведення аварійних ремонтних робіт.

"Підтримка Естонії допоможе Україні впоратися з можливими труднощами, що чекають на неї цієї зими", – сказав міністр енергетики та екології Естонії Андрес Сутт.

В уряді Естонії нагадали, що раніше внесли до Фонду 620 тисяч євро з коштів Міністерства закордонних справ країни.

Енергетичний фонд підтримки України був створений за угодою між Європейською комісією та Міністерством енергетики України з метою нейтралізації впливу атак росії на критичну енергетичну інфраструктуру.