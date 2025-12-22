Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Макрон у останній момент виступив проти конфіскації активів рф, підірвавши позицію Німеччини — FT

22 грудня 2025, 08:06
Макрон у останній момент виступив проти конфіскації активів рф, підірвавши позицію Німеччини — FT
Фото: Укрінформ
Нерішучість Берліна змінилась на нестабільність Парижа через внутрішні виклики.

Президент Франції Еммануель Макрон фактично відмовився підтримати канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у питанні використання заморожених російських активів для допомоги Україні. В останній момент Франція приєдналася до табору країн, які виступають проти конфіскації активів рф.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Як зазначає видання, Мерц був одним з ключових лобістів ідеї спрямувати близько 210 млрд євро заморожених російських активів на підтримку України. Берлін розраховував на підтримку Парижа, однак Макрон публічно уникав чіткої позиції щодо цього питання.

За даними FT, у приватних розмовах команда президента Франції озвучувала аргументи, характерні для противників конфіскації активів, зокрема побоювання щодо "юридичних ризиків" та можливих наслідків для фінансової стабільності. Зрештою Франція несподівано стала на бік Бельгії, Італії та інших країн, які виступили проти використання російських коштів.

Одне з джерел видання заявило, що Макрон "зрадив Мерца" і усвідомлює політичну ціну цього кроку, однак через внутрішню слабкість і необхідність підтримувати прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні він не мав іншого вибору.

Ситуація з російськими активами, за оцінкою Financial Times, оголила зміну ролей у Європейському Союзі. Німеччина нині виступає ініціатором рішучих дій на підтримку України, тоді як Франція дедалі частіше зволікає з ухваленням стратегічних рішень. Причинами цього називають високий державний борг Франції та політичну нестабільність усередині країни.

Експерти також відзначають, що канцлер Мерц почав реалізовувати ідеї, які раніше активно просував саме Париж, зокрема європейську стратегічну автономію, пріоритет «купуй європейське» в оборонних закупівлях та посилення захисту єдиного ринку ЄС.

Водночас 18–19 грудня лідери Євросоюзу так і не наважилися конфіскувати заморожені активи росії. Натомість було погоджено виділення Україні 90 млрд євро на 2026–2027 роки шляхом спільного боргу ЄС, що означає фінансування підтримки України коштом європейських платників податків, а не за рахунок активів країни-агресора.

НімеччинаФранціяЕмануель Макронзаморожені активи рфФрідріх Мерц

Останні матеріали

Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Політика
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 12:44
Україна виграє війну на морі. Боротьба з російськими танкерами лише розпочалася – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна виграє війну на морі. Боротьба з російськими танкерами лише розпочалася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 07:59
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Політика
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:53
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Політика
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:11
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється