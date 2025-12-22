Макрон у останній момент виступив проти конфіскації активів рф, підірвавши позицію Німеччини — FT

Нерішучість Берліна змінилась на нестабільність Парижа через внутрішні виклики.

Президент Франції Еммануель Макрон фактично відмовився підтримати канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у питанні використання заморожених російських активів для допомоги Україні. В останній момент Франція приєдналася до табору країн, які виступають проти конфіскації активів рф.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Як зазначає видання, Мерц був одним з ключових лобістів ідеї спрямувати близько 210 млрд євро заморожених російських активів на підтримку України. Берлін розраховував на підтримку Парижа, однак Макрон публічно уникав чіткої позиції щодо цього питання.

За даними FT, у приватних розмовах команда президента Франції озвучувала аргументи, характерні для противників конфіскації активів, зокрема побоювання щодо "юридичних ризиків" та можливих наслідків для фінансової стабільності. Зрештою Франція несподівано стала на бік Бельгії, Італії та інших країн, які виступили проти використання російських коштів.

Одне з джерел видання заявило, що Макрон "зрадив Мерца" і усвідомлює політичну ціну цього кроку, однак через внутрішню слабкість і необхідність підтримувати прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні він не мав іншого вибору.

Ситуація з російськими активами, за оцінкою Financial Times, оголила зміну ролей у Європейському Союзі. Німеччина нині виступає ініціатором рішучих дій на підтримку України, тоді як Франція дедалі частіше зволікає з ухваленням стратегічних рішень. Причинами цього називають високий державний борг Франції та політичну нестабільність усередині країни.

Експерти також відзначають, що канцлер Мерц почав реалізовувати ідеї, які раніше активно просував саме Париж, зокрема європейську стратегічну автономію, пріоритет «купуй європейське» в оборонних закупівлях та посилення захисту єдиного ринку ЄС.

Водночас 18–19 грудня лідери Євросоюзу так і не наважилися конфіскувати заморожені активи росії. Натомість було погоджено виділення Україні 90 млрд євро на 2026–2027 роки шляхом спільного боргу ЄС, що означає фінансування підтримки України коштом європейських платників податків, а не за рахунок активів країни-агресора.