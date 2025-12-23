Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Франції хакери атакували пошту та банківську службу

23 грудня 2025, 14:11
Фото: з вільного доступу
Це спричинила перебої в роботі онлайн-сервісів, доставці посилок і проведенні фінансових операцій.

Національний поштовий оператор Франції La Poste та його банківський підрозділ La Banque Postale зазнали масштабної кібератаки, яка призвела до перебоїв у роботі онлайн-сервісів і ускладнила доставку посилок та фінансові операції у передріздвяний період.

Про це повідомила компанія, пише The Guardian

Атака типу DDoS зробила вебсайти та мобільні додатки тимчасово недоступними. У La Poste запевнили, що витоку персональних даних клієнтів не зафіксовано, однак обробка та доставка поштових відправлень і посилок уповільнилася. Напередодні свят служба щодня опрацьовує понад два мільйони посилок.

La Banque Postale зі свого боку підтвердила перебої з доступом до онлайн-банкінгу та мобільного застосунку. Водночас карткові платежі в торговельних мережах і робота банкоматів залишалися доступними, хоча підтвердження онлайн-платежів здійснювалося через SMS-коди.

У банку зазначили, що технічні служби працюють над повним відновленням сервісів.

Атака на La Poste сталася менш ніж за тиждень після кібератаки на урядові системи Франції, зокрема Міністерство внутрішніх справ, унаслідок якої були викрадені конфіденційні поліцейські дані. За підозрою у цій справі правоохоронці вже затримали одного з хакерів.

За останні тижні жертвами кібератак у Франції також стали кілька великих приватних компаній, зокрема мобільний оператор SFR та мережа магазинів Leroy Merlin.

 
