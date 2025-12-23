Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Центристські партії Німеччини звинуватили партію AfD у роботі в інтересах кремля

23 грудня 2025, 16:06
Фото: з вільного доступу
За словами міністра внутрішніх справ Тюрінгії Георга Майєра, складається повне відчуття, що "Альтернатива для Німеччини" виконує завдання за списком, складеним кремлем.

Представники центристських партій у Німеччині звинуватили праву "Альтернативу для Німеччини" у зборі даних, які становлять інтерес для російських спецслужб.

Про це повідомляє Politico.

За даними видання, обвинувачі посилаються на офіційні запити члена партії у парламенті Тюрінгії Рінго Мюльмана до регіонального уряду про постачання озброєнь Україні або системи захисту від безпілотників у Німеччині.

За словами міністра внутрішніх справ Тюрінгії Георга Майєра, складається повне відчуття, що "Альтернатива для Німеччини" виконує завдання за списком, складеним кремлем.

Наприклад, в одному із запитів пана Мюльмана йдеться про те, яку інформацію має земельний уряд щодо транзиту озброєнь через територію Тюрингії з 2022 року.

В іншому запиті він з'ясовує, які технічні системи захисту від безпілотників відомі поліції Тюрінгії, і наскільки ефективно вони були перевірені на можливість використання правоохоронними органами.

Як зазначає Politico, в правій партії категорично відкинули звинувачення і заявили, що це "обґрунтовані питання від члена парламенту, який серйозно ставиться до стурбованості та потреб громадян", а громадяни нібито мають "законні побоювання".

