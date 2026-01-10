Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Радбез ООН скликає екстрене засідання після російських авіаударів по Україні

10 січня 2026, 14:27
Радбез ООН скликає екстрене засідання після російських авіаударів по Україні
Фото: Укрінформ
москва стверджує, що удари були спрямовані на об’єкти виробництва безпілотників та енергетичну інфраструктуру, не уточнюючи конкретні цілі.

Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання в понеділок, 12 січня, на прохання України після чергових масованих російських авіаударів та заяв москви про застосування гіперзвукової ракети "Орєшник".

Про це повідомляє BFM TV.

За даними російського Міноборони, в ніч з 8 на 9 січня рф нібито застосувала ракету "Орєшник" по об’єктах на заході України "у відповідь на теракт київського режиму" наприкінці грудня. Українська сторона назвала ці заяви черговою інформаційною маніпуляцією кремля.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ ініціює термінові консультації не лише в Раді Безпеки ООН, а й у форматах Україна–НАТО, ЄС, Ради Європи та ОБСЄ у зв’язку із заявами рф про застосування балістичної ракети середньої дальності проти Львівської області.

9 січня росія завдала удару по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності. Спершу з’явилася інформація, що для атаки могли використати ракету типу "Орєшнік".

війнаатакаРадбез ООНАндрій СибігаОрєшнік

