Японський прем'єр оголосив про відставку після укладення угоди зі США

Своє рішення він пояснив завершенням торговельної угоди зі США, що зменшила тиск на японську автопромисловість.

У неділю, 7 вересня, прем’єр-міністр Японії Шігеру Ішіба оголосив про свою відставку на пресконференції в Токіо.

Про це повідомляє агентство Reuters.

68-річний політик доручив Ліберально-демократичній партії Японії (ЛДПЯ) провести термінові вибори нового лідера. Ішіба залишатиметься на посаді до моменту обрання наступника.

За словами прем’єра, його рішення пов’язане із завершенням ключової торговельної угоди зі США, яка передбачає інвестиції Японії обсягом 550 мільярдів доларів в обмін на зниження американських тарифів, що обтяжували японську автомобільну промисловість.

"Ми подолали ключову перешкоду, тож хочу передати естафету наступному поколінню", - заявив Ішіба.

Серед можливих претендентів на посаду лідера партії називають колишню міністерку внутрішніх справ Санае Такаіті, яка підтримує м’яку фіскальну політику, та чинного міністра сільського господарства Сіндзіро Коідзумі.

Втім, через відсутність у ЛДПЯ більшості в обох палатах парламенту, новий лідер партії не обов’язково автоматично стане прем’єр-міністром.