Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Японський прем'єр оголосив про відставку після укладення угоди зі США

07 вересня 2025, 15:37
Японський прем'єр оголосив про відставку після укладення угоди зі США
Фото: з вільного доступу
Своє рішення він пояснив завершенням торговельної угоди зі США, що зменшила тиск на японську автопромисловість.

У неділю, 7 вересня, прем’єр-міністр Японії Шігеру Ішіба оголосив про свою відставку на пресконференції в Токіо. 

Про це повідомляє агентство Reuters.

68-річний політик доручив Ліберально-демократичній партії Японії (ЛДПЯ) провести термінові вибори нового лідера. Ішіба залишатиметься на посаді до моменту обрання наступника.

За словами прем’єра, його рішення пов’язане із завершенням ключової торговельної угоди зі США, яка передбачає інвестиції Японії обсягом 550 мільярдів доларів в обмін на зниження американських тарифів, що обтяжували японську автомобільну промисловість.

"Ми подолали ключову перешкоду, тож хочу передати естафету наступному поколінню", - заявив Ішіба.

Серед можливих претендентів на посаду лідера партії називають колишню міністерку внутрішніх справ Санае Такаіті, яка підтримує м’яку фіскальну політику, та чинного міністра сільського господарства Сіндзіро Коідзумі.

Втім, через відсутність у ЛДПЯ більшості в обох палатах парламенту, новий лідер партії не обов’язково автоматично стане прем’єр-міністром.

 

СШАЯпоніявідставка

Останні матеріали

Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Політика
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 07:59
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Політика
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 17:13
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Політика
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 13:56
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Політика
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 08:14
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Політика
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 15:13
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється