США заборонили імпорт нових іноземних дронів через загрозу безпеці

23 грудня 2025, 13:55
Фото: dji.com
Заборона поширюється на нові моделі дронів від іноземних виробників, включно з DJI та Autel.

Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) заборонила імпорт і продаж нових моделей дронів іноземного виробництва, визнавши їх загрозою для національної безпеки. 

Про це повідомляє телеканал CNN.

До переліку заборонених пристроїв потрапили дрони та критичне обладнання від таких виробників, як DJI та Autel Robotics. Існуючі моделі, раніше схвалені FCC, залишаються легальними для використання, а власники можуть продовжувати експлуатувати вже придбані дрони.

Рішення FCC є результатом багаторічних занепокоєнь щодо китайських дронів, які займають близько 70% світового ринку і широко застосовуються в США для інспекцій інфраструктури, моніторингу врожаю та відеозйомок.

Заборона послідувала після ухвалення Закону про національну оборону 2025 року, який передбачав перевірку безпеки обладнання іноземного виробництва до 23 грудня 2025 року. Занепокоєння щодо DJI виникли ще у 2017 році, коли армія США обмежила їх використання через ризики кібербезпеки, а Міністерство внутрішньої безпеки попередило про можливу передачу даних польотів виробникам у Китаї.

У 2020–2022 роках DJI піддавали санкціям та внесли до чорних списків через нібито порушення прав людини та співпрацю з армією Китаю. Компанія заперечувала звинувачення і подавала позови, але у вересні 2025 року програла судовий процес.

 
дрониСШАімпорт

