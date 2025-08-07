Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Китайського виробника дронів DJI можуть вигнати з ринку США

07 серпня 2025, 21:17
Фото: dji.com
Компанія готова співпрацювати, але американські законодавці бояться передачі даних Китаю й ігнорують її.

Китайська компанія DJI, яка контролює понад 70% ринку дронів у США, ризикує втратити цей ринок, якщо до кінця року не пройде аудит національної безпеки.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Компанія DJI Technologies, що належить і управляється китайськими власниками, має дедлайн наприкінці року, щоб зберегти свій бізнес у США. Проте виробник дронів стикається з труднощами в комунікації з владою Вашингтона", - йдеться у повідомленні.

DJI найняла "маленьку армію лобістів" і нещодавно направила свого керівника з Австралії до Вашингтона, щоб обговорити загрозу заборони їхньої технології. Однак, як зазначає Bloomberg, електронні листи та дзвінки компанії залишаються без відповіді, і час спливає.

Компанія заявляє про готовність пройти перевірку, але зустрічає відмову законодавців, особливо серед республіканців, від будь-яких контактів.

DJI також повідомляє, що влада вимагає аудит, але не пояснює, хто саме має його проводити і в якому форматі.

"DJI, як і китайська компанія TikTok, виробляє популярний продукт, але стикається з викликами на прибутковому ринку США через зростаючу стурбованість тим, що зібрані дані можуть бути передані владі Пекіна", - наголошує Bloomberg.

Дрони DJI, які є дешевшими за продукцію американських конкурентів, широко використовуються американськими кінематографістами, фермерами, правоохоронцями та пожежниками.

Минулого року Конгрес включив до оборонного бюджетного законопроекту положення, що вимагає від дронів компанії з головним офісом у Шеньчжені пройти аудит національної безпеки. Це пов’язано з необхідністю оцінити ризики збору даних, зокрема перевірити, чи дотримується компанія китайських законів, які можуть зобов’язувати її передавати інформацію уряду.

 
