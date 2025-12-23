Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У справі Епштейна з'явилися нові документи зі згадками Трампа — WP

23 грудня 2025, 15:26
Фото: Great again
Ім’я Трампа згадується значно частіше.

Міністерство юстиції США опинилося під хвилею критики після того, як у першій партії оприлюднених документів у справі засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна було небагато згадок про президента США Дональда Трампа. Уже за три дні відомство опублікувало тисячі додаткових файлів, у яких ім’я Трампа згадується значно частіше.

Про це повідомляє The Washington Post.

Згідно з документами, у 2021 році до резиденції Трампа Мар-а-Лаго була направлена повістка з вимогою надати записи, пов’язані зі справою Гіслейн Максвелл — соратниці Епштейна, засудженої за торгівлю людьми. У матеріалах містяться нотатки помічника федерального прокурора США щодо перельотів Трампа на приватному літаку Епштейна, зокрема одного рейсу, на якому, зафіксовано, перебували лише Трамп, Епштейн і 20-річна жінка.

За даними слідства, між 1993 і 1996 роками Трамп був пасажиром щонайменше на восьми рейсах літака Епштейна. На принаймні чотирьох із них також була присутня Максвелл. У деяких випадках на борту перебували особи, яких прокурори розглядали як можливих свідків у справі.

Причина надсилання повістки до Мар-а-Лаго остаточно не уточнюється, однак прокурори шукали записи про минуле працевлаштування, які могли мати значення для справи Максвелл. Нові файли також містять зібрані ФБР повідомлення про зв’язки Трампа з Епштейном та вечірки у їхніх маєтках на початку 2000-х років. Водночас документи не підтверджують, чи ці повідомлення були перевірені або призвели до подальших розслідувань.

Опубліковані матеріали були доступні на сайті Міністерства юстиції лише кілька годин у понеділок, 22 грудня, після чого їх видалили. The Washington Post встигла завантажити повний масив файлів. Міністерство юстиції та Білий дім не надали оперативних коментарів щодо причин публікації та подальшого видалення документів.

У новій партії також є листування тюремних чиновників щодо психологічних оцінок Епштейна, а також документи, пов’язані зі скаргами жертв фінансиста після угоди про непереслідування, укладеної у 2008 році. Окремо згадується 22-сторінковий лист Міністерства юстиції США до влади Великої Британії з проханням допитати «важливого свідка», яким, за даними видання, є принц Ендрю.

Водночас у Мін’юсті наголошують: сама згадка імені в слідчих документах не свідчить про вчинення злочину. Дональда Трампа не звинувачували у причетності до кримінальної діяльності Епштейна. Президент США визнає, що був знайомий із фінансистом, але стверджує, що не знав про його злочини.

Документи публікуються відповідно до нещодавно ухваленого Конгресом закону про обов’язкове розкриття матеріалів, пов’язаних зі справою Епштейна. Трамп підписав цей закон, водночас заявляючи, що тема Епштейна використовується для відволікання уваги від політичних успіхів Республіканської партії.

СШАДональд ТрампДжеффрі Епштейн

