Трамп запросив лідерів Казахстану та Узбекистану на саміт G20 у США

Президент США розповів, що під час переговорів обговорювали важливість встановлення миру "в поточних конфліктах", а також розширення торгівлі та співпраці між країнами.

Президент США Дональд Трамп вирішив покликати на саміт "Великої двадцятки" (G20) наступного року лідерів Казахстану та Узбекистану.

Про це повідомив американський лідер в Truth Social.

За словами Трампа, він провів дві чудові телефонні розмови з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим і президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим.

"Відносини з обома країнами просто чудові. Наступного року Сполучені Штати прийматимуть саміт G20, і ми запросимо обох лідерів узяти участь у цьому дуже важливому заході, який відбудеться в Маямі!" - зазначив Трамп.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв поговорив з президентом США Дональдом Трампом по телефону про ситуацію навколо України.