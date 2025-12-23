Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна через ліквідацію російських генералів переконує США у своїй боєздатності — Sky News

23 грудня 2025, 15:43
Україна через ліквідацію російських генералів переконує США у своїй боєздатності — Sky News
Фото: EPA/UPG
російського генерала Сарварова ліквідували за 16 км від кремля.

Україна пробує переконати Сполучені Штати Америки у своїй готовності до подальшої боротьби у війні проти агресора, зокрема через вбивства високопоставлених російських військових у росії. Ліквідація начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу ЗС рф Фаніла Сарварова є тривожним сигналом для Москви.

Таку думку висловив московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт.

Сарваров був відповідальний за підготовку військ до майбутніх розгортань. Раніше він служив у Чечні та Сирії. Генерал-лейтенанта загинув внаслідок вибуху автомобіля біля житлового комплексу приблизно за 16 кілометрів від кремля. Наразі ніхто не взяв відповідальність за його вбивство, але у москві висловлюють припущення, що Київ може бути причетний. За словами Беннетта, такі підозри не є несподіваними, оскільки Україна вже проводила подібні операції раніше.

У грудні минулого року ліквідували генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова, який розповідав про біолабораторії в Україні. Також він віддавав накази застосовувати хімічну зброю проти українських військових. Чоловік загинув через вибух пристрою, закладеного в скутер біля його будинку. Після цього очільник кремля владімір путін назвав інцидент "серйозним недопрацюванням" російських спецслужб.

Беннетт зауважив, що вбивство відбулося після чергового раунду переговорів між США і росією в Маямі, де посланець кремля Кіріл Дмітрієв зустрічався з спецпредставником американського президента Стівом Віткоффом і зятем очільника Білого дому Джаредом Кушнером. Журналіст відзначає, що раніше Україна використовувала подібні напади для того, щоб наблизити війну до російського тилу й створити незручності москві. На його думку, цього разу Київ міг прагнути підірвати переговорні позиції росії.

Як пише Sky News, москва намагається переконати Вашингтон у неминучості перемоги росії та марності подальшої підтримки України, сподіваючись на вигідніше припинення бойових дій. Водночас Київ прагне передати протилежний сигнал, що країна й надалі здатна боротися.

"Усунення російських генералів на їхній власній території є одним із способів продемонструвати це та показати Вашингтону, що кремль не має повного контролю", — підсумував Беннетт.

СШАвійнаУкраїнагенералиросія окупанти

Останні матеріали

Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Політика
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 16:54
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за
Політика
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за "таємничу загадку" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 12:44
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 01:30
Проєкт
Спорт
Проєкт "День із командою Королів" Betking Foundation серед фіналістів конкурсу "Партнерство заради сталого розвитку – 2025"
22 грудня 2025, 16:58
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Політика
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 16:48
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Політика
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 12:44
Україна виграє війну на морі. Боротьба з російськими танкерами лише розпочалася – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна виграє війну на морі. Боротьба з російськими танкерами лише розпочалася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 07:59
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється