російського генерала Сарварова ліквідували за 16 км від кремля.

Україна пробує переконати Сполучені Штати Америки у своїй готовності до подальшої боротьби у війні проти агресора, зокрема через вбивства високопоставлених російських військових у росії. Ліквідація начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу ЗС рф Фаніла Сарварова є тривожним сигналом для Москви.

Таку думку висловив московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт.

Сарваров був відповідальний за підготовку військ до майбутніх розгортань. Раніше він служив у Чечні та Сирії. Генерал-лейтенанта загинув внаслідок вибуху автомобіля біля житлового комплексу приблизно за 16 кілометрів від кремля. Наразі ніхто не взяв відповідальність за його вбивство, але у москві висловлюють припущення, що Київ може бути причетний. За словами Беннетта, такі підозри не є несподіваними, оскільки Україна вже проводила подібні операції раніше.

У грудні минулого року ліквідували генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова, який розповідав про біолабораторії в Україні. Також він віддавав накази застосовувати хімічну зброю проти українських військових. Чоловік загинув через вибух пристрою, закладеного в скутер біля його будинку. Після цього очільник кремля владімір путін назвав інцидент "серйозним недопрацюванням" російських спецслужб.

Беннетт зауважив, що вбивство відбулося після чергового раунду переговорів між США і росією в Маямі, де посланець кремля Кіріл Дмітрієв зустрічався з спецпредставником американського президента Стівом Віткоффом і зятем очільника Білого дому Джаредом Кушнером. Журналіст відзначає, що раніше Україна використовувала подібні напади для того, щоб наблизити війну до російського тилу й створити незручності москві. На його думку, цього разу Київ міг прагнути підірвати переговорні позиції росії.

Як пише Sky News, москва намагається переконати Вашингтон у неминучості перемоги росії та марності подальшої підтримки України, сподіваючись на вигідніше припинення бойових дій. Водночас Київ прагне передати протилежний сигнал, що країна й надалі здатна боротися.

"Усунення російських генералів на їхній власній території є одним із способів продемонструвати це та показати Вашингтону, що кремль не має повного контролю", — підсумував Беннетт.