У столиці рф підірвали високопоставленого офіцера Генштабу

У столиці росії москві внаслідок вибуху автомобіля загинув начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу Збройних Сил рф генерал-лейтенант Фаніл Сарваров.

Інформацію уже офіційно підтвердили у Слідчому комітеті рф.

Вибух в одному із районів москви пролунав близько 6:50 ранку. Як стало відомо згодом – після початку руху вибухнув автомобіль на автостоянці.

"За даними слідства, вранці 22 грудня на вулиці Ясенєвій у москві було приведено в дію вибуховий пристрій, встановлений під дном автомобіля. Внаслідок отриманих травм помер начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу Збройних Сил рф генерал-лейтенант Фаніл Сарваров", - заявили згодом в СК рф.