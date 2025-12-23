Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

В Ємені уряд і хусити домовилися про найбільший за 11 років обмін полоненими

23 грудня 2025, 21:25
В Ємені уряд і хусити домовилися про найбільший за 11 років обмін полоненими
аеропорт в ємені
Угоду було укладено під наглядом Офісу спеціального посланника ООН у Ємені та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Міжнародно визнаний уряд Ємену та підтримувані Іраном повстанці-хусити досягли домовленості про звільнення 2900 ув’язнених у межах найбільшого обміну за 11 років громадянської війни.

Про це повідомив посол Саудівської Аравії Мохамед аль-Джабір, передає Associated Press.

За його словами, домовленість дасть змогу тисячам утримуваних осіб повернутися до своїх родин і стане важливим кроком для зміцнення довіри та стабільності в країні.

Угоду було укладено під наглядом Офісу спеціального посланника ООН у Ємені та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Переговори тривали 12 днів і проходили в столиці Оману Маскаті. Це вже десята спроба сторін реалізувати положення Стокгольмської угоди 2018 року щодо звільнення всіх утримуваних осіб.

Серед тих, кого планують звільнити, — громадяни Ємену, Саудівської Аравії та Судану. За словами голови хуситського Національного комітету у справах в’язнів Абделькадера аль-Муртади, угода передбачає звільнення єменців, семи громадян Саудівської Аравії та 23 громадян Судану.

Спеціальний посланець ООН Ганс Грундберг назвав домовленість «позитивним і значущим кроком», що допоможе полегшити страждання ув’язнених та їхніх родин. Водночас голова делегації МКЧХ у Ємені Крістін Чіполла заявила про готовність організації забезпечити безпечне та гідне повернення звільнених до їхніх сімей.

Громадянська війна в Ємені триває з 2014 року, коли хусити захопили столицю Сану та значну частину північних територій країни. Міжнародно визнаний уряд контролює південні регіони за підтримки коаліції арабських держав на чолі із Саудівською Аравією та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

ООНЄменполоненіхусити

Останні матеріали

Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Політика
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 16:54
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за
Політика
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за "таємничу загадку" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 12:44
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 01:30
Проєкт
Спорт
Проєкт "День із командою Королів" Betking Foundation серед фіналістів конкурсу "Партнерство заради сталого розвитку – 2025"
22 грудня 2025, 16:58
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Політика
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 16:48
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Політика
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 12:44
Україна виграє війну на морі. Боротьба з російськими танкерами лише розпочалася – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна виграє війну на морі. Боротьба з російськими танкерами лише розпочалася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 07:59
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється