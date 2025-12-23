В Ємені уряд і хусити домовилися про найбільший за 11 років обмін полоненими

Угоду було укладено під наглядом Офісу спеціального посланника ООН у Ємені та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Міжнародно визнаний уряд Ємену та підтримувані Іраном повстанці-хусити досягли домовленості про звільнення 2900 ув’язнених у межах найбільшого обміну за 11 років громадянської війни.

Про це повідомив посол Саудівської Аравії Мохамед аль-Джабір, передає Associated Press.

За його словами, домовленість дасть змогу тисячам утримуваних осіб повернутися до своїх родин і стане важливим кроком для зміцнення довіри та стабільності в країні.

Угоду було укладено під наглядом Офісу спеціального посланника ООН у Ємені та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Переговори тривали 12 днів і проходили в столиці Оману Маскаті. Це вже десята спроба сторін реалізувати положення Стокгольмської угоди 2018 року щодо звільнення всіх утримуваних осіб.

Серед тих, кого планують звільнити, — громадяни Ємену, Саудівської Аравії та Судану. За словами голови хуситського Національного комітету у справах в’язнів Абделькадера аль-Муртади, угода передбачає звільнення єменців, семи громадян Саудівської Аравії та 23 громадян Судану.

Спеціальний посланець ООН Ганс Грундберг назвав домовленість «позитивним і значущим кроком», що допоможе полегшити страждання ув’язнених та їхніх родин. Водночас голова делегації МКЧХ у Ємені Крістін Чіполла заявила про готовність організації забезпечити безпечне та гідне повернення звільнених до їхніх сімей.

Громадянська війна в Ємені триває з 2014 року, коли хусити захопили столицю Сану та значну частину північних територій країни. Міжнародно визнаний уряд контролює південні регіони за підтримки коаліції арабських держав на чолі із Саудівською Аравією та Об’єднаними Арабськими Еміратами.