У Франції засудили 10 осіб за кібербулінг і поширення фейків про Бріжит Макрон

05 січня 2026, 15:34
з вільних джерел
Це рішення стало частиною ширшого переслідування осіб, які поширювали фейки та конспірологічні теорії про першу леді Франції.

У Парижі 10 осіб визнали винними у кібербулінгу першої леді Франції Бріжит Макрон.

Про це повідомляє AP.

Суд встановив, що обвинувачені поширювали неправдиві заяви про її стать і сексуальність, зокрема твердження, що вона народилася чоловіком, а також пов’язували її 24-річну різницю у віці з чоловіком з педофілією.

Суд призначив покарання від тренінгів із протидії кібербулінгу до умовних термінів ув’язнення до 8 місяців. Серед засуджених — учитель, комп’ютерний спеціаліст, чиновник та кілька осіб, які активно поширювали фейкові відео і пости в соцмережах.

Бріжит Макрон не брала участі у дводенному судовому процесі, заявивши, що її мета — «показати приклад» у боротьбі з онлайн-цькуванням. Її дочка свідчила про те, як цькування вплинуло на життя сім’ї.

Упродовж кількох років у соцмережах і на платформах відеохостингу поширювалися конспірологічні заяви про Бріжит Макрон, зокрема твердження, що вона нібито народилася чоловіком під ім’ям Жан-Мішель Троньє — насправді так звуть її брата. Автори цих дописів і відео також робили натяки на її стать і сексуальність та пов’язували різницю у віці з Емманюелем Макроном із вигаданими звинуваченнями в педофілії. Частина таких матеріалів набирала десятки тисяч переглядів і активно поширювалася як «альтернативна версія» біографії першої леді Франції.

ФранціяфейкиБріжит Макрон

