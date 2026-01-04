США шукають спецпредставника по Венесуелі – WP

Після усунення Ніколаса Мадуро перед Вашингтоном постало завдання стабілізації країни.

Адміністрація США розглядає призначення спеціального представника по Венесуелі.

Про це повідомляє The Washington Post.

За даними джерел WP, США можуть призначити окремого спецпредставника по Венесуелі, оскільки обсяг рішень і відповідальності, покладених на держсекретаря Марко Рубіо, став надмірним.

За словами джерел у Вашингтоні, Рубіо відіграв ключову роль в операції з усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, однак тепер перед адміністрацією Дональда Трампа стоїть значно складніше завдання - фактичне "управління" країною з населенням близько 29 мільйонів людей.