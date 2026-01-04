США шукають спецпредставника по Венесуелі – WP
04 січня 2026, 19:52
Після усунення Ніколаса Мадуро перед Вашингтоном постало завдання стабілізації країни.
Адміністрація США розглядає призначення спеціального представника по Венесуелі.
Про це повідомляє The Washington Post.
За даними джерел WP, США можуть призначити окремого спецпредставника по Венесуелі, оскільки обсяг рішень і відповідальності, покладених на держсекретаря Марко Рубіо, став надмірним.
За словами джерел у Вашингтоні, Рубіо відіграв ключову роль в операції з усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, однак тепер перед адміністрацією Дональда Трампа стоїть значно складніше завдання - фактичне "управління" країною з населенням близько 29 мільйонів людей.
Йдеться про ухвалення рішень у сферах енергетики, санкцій, виборів, безпеки та контролю над нафтовими активами. Один із високопоставлених американських чиновників назвав перелік викликів "приголомшливим" і наголосив, що без постійного посланника впоратися з ними неможливо.
Сам Трамп після операції заявив, що керування Венесуелою протягом "певного часу" здійснюватимуть люди з його найближчого оточення. Він також позитивно оцінив перші контакти Рубіо з віцепрезиденткою Венесуели Делсі Родрігес, хоча та публічно відкинула будь-які плани США щодо контролю над країною.
"Знання Рубіо іспанської мови, його контакти з латиноамериканськими лідерами та венесуельською опозицією роблять його ключовою фігурою, однак цього недостатньо для щоденного управління кризою такого масштабу", - наголошують адміністрації Трампа.