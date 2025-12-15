Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Проведення виборів в Україні навіть під час бойових дій підтримують менше 10% громадян – опитування

15 грудня 2025, 12:10
Фото:"Громадське"
Водночас 25% респондентів підтримують проведення виборів у разі припинення вогню й отримання гарантій безпеки.
Ідею проведення виборів в Україні під час повномасштабної війни підтримують 9% громадян.
 
Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
 
Водночас 25% респондентів підтримують проведення виборів у разі припинення вогню й отримання гарантій безпеки. А 57% вважають, що проведення голосування можливе лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни.
 
Зазначимо, що станом на вересень 2025 року ідею проведення виборів навіть під час бойових дій підтримували 9% українців. А за вибори після повного завершення війни виступали 63% опитаних.
 
А у травні ідею виборів лише після остаточного завершення війни підтримували ще більше українців — 71%.
 
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна буде готова до проведення виборів "у наступні 60-90 днів" після гарантування безпеки для виборців з боку партнерів та ухвалення певних законодавчих змін народними депутатами. 

 

