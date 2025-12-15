Проведення виборів в Україні навіть під час бойових дій підтримують менше 10% громадян – опитування

Водночас 25% респондентів підтримують проведення виборів у разі припинення вогню й отримання гарантій безпеки.

Ідею проведення виборів в Україні під час повномасштабної війни підтримують 9% громадян.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Водночас 25% респондентів підтримують проведення виборів у разі припинення вогню й отримання гарантій безпеки. А 57% вважають, що проведення голосування можливе лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни.

Зазначимо, що станом на вересень 2025 року ідею проведення виборів навіть під час бойових дій підтримували 9% українців. А за вибори після повного завершення війни виступали 63% опитаних.