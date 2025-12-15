Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У кремлі продовжують ставити свої умови для закінчення війни – ISW

15 грудня 2025, 11:11
У кремлі продовжують ставити свої умови для закінчення війни – ISW
Фото: Reuters
У путіна зазначили, що рф не прийме положень, які повʼязані з різними "територіальними питаннями".
кремль висуває умови для відхилення українських та європейських проєктів мирного плану після того, як раніше не погодився на ключові пункти мирного плану США, який був дуже вигідним для росії.
 
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW). 
 
Зокрема радник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що росія "дуже чітко" висловила свою позицію і що рф буде мати "рішучі заперечення", якщо Україна та Європа внесуть поправки до мирного плану. 
 
За його словами, рф не прийме положень, які повʼязані з різними "територіальними питаннями", серед яких будь-які дискусії про демілітаризовану "буферну" зону на Донбасі. 
 
Водночас прессекретар кремля Дмитро Пєсков наголосив, що рф не зацікавлена у перегляді європейської позиції щодо мирної угоди. 
 
В ISW нагадали, що 11 грудня міністр закордонних справ росії Сергій Лавров відхилив сім пунктів мирного плану США, включаючи пункти оригінального плану щодо територіальних обмінів на основі лінії зіткнення та надання гарантій безпеки для України.

 

війна в Україніросія окупантиКремль

Останні матеріали

Чи тиснув Патель на Умєрова? Таємні зустрічі між ФБР і українським переговірником викликають занепокоєння – Washington Post
Політика
Чи тиснув Патель на Умєрова? Таємні зустрічі між ФБР і українським переговірником викликають занепокоєння – Washington Post
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 12:14
США: від союзника до ворога ліберальної демократії Європи. Адміністрація США фактично діє в інтересах росії – Філліпс О'Брайен
Політика
США: від союзника до ворога ліберальної демократії Європи. Адміністрація США фактично діє в інтересах росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 07:55
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 16:55
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
Бізнес & Фінанси
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
12 грудня 2025, 14:53
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Політика
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 12:10
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється