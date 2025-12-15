У кремлі продовжують ставити свої умови для закінчення війни – ISW

У путіна зазначили, що рф не прийме положень, які повʼязані з різними "територіальними питаннями".

кремль висуває умови для відхилення українських та європейських проєктів мирного плану після того, як раніше не погодився на ключові пункти мирного плану США, який був дуже вигідним для росії.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема радник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що росія "дуже чітко" висловила свою позицію і що рф буде мати "рішучі заперечення", якщо Україна та Європа внесуть поправки до мирного плану.

За його словами, рф не прийме положень, які повʼязані з різними "територіальними питаннями", серед яких будь-які дискусії про демілітаризовану "буферну" зону на Донбасі.