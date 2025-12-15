Президентом Чилі вперше стане політик, який захоплювався диктатором Піночетом
15 грудня 2025, 12:50
Фото: peopleandcountries.com
Його батько був нацистським офіцером.
Наступним президентом Чилі обрали 59-річного лідера консервативної правої Республіканської партії Хосе Антоніо Каста, який обіцяв боротися з нелегальною міграцією та злочинністю.
Про це пише New York Times.
За результатом підрахунку 99% бюлетенів другого туру виборів Каст отримав 58,1% голосів, а його суперниця — 51-річна кандидатка від лівих Жаннет Джара — 41,8%. Це стало найгіршим результатом для прогресивних сил з часу відновлення демократії у 1990 році.
Так, Каст стане першим лідером країни, який не дистанціювався від диктатури Августо Піночета — диктатора, який прийшов до влади в Чилі шляхом військового перевороту й здійснював репресії проти опозиції.
Під час референдуму у 1988 році, коли більшість чилійців висловилися проти продовження правління Піночета, Каст проголосував за. У 2017 році він казав, що якби Піночет був живий, то він би за нього проголосував, хоча вже у 2021-му уточнював, що будь-хто, хто порушував права людини, не мав би його підтримки.
Крім того, відомо, що Каст — син колишнього офіцера нацистської армії, який емігрував до Чилі у 1950 році. Сам політик стверджував, що його батько не був нацистом, пояснюючи, що того примусово призвали до німецької армії, писало Associated Press.