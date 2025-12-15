Президентом Чилі вперше стане політик, який захоплювався диктатором Піночетом

Його батько був нацистським офіцером.

Наступним президентом Чилі обрали 59-річного лідера консервативної правої Республіканської партії Хосе Антоніо Каста, який обіцяв боротися з нелегальною міграцією та злочинністю.

Про це пише New York Times.

За результатом підрахунку 99% бюлетенів другого туру виборів Каст отримав 58,1% голосів, а його суперниця — 51-річна кандидатка від лівих Жаннет Джара — 41,8%. Це стало найгіршим результатом для прогресивних сил з часу відновлення демократії у 1990 році.

Так, Каст стане першим лідером країни, який не дистанціювався від диктатури Августо Піночета — диктатора, який прийшов до влади в Чилі шляхом військового перевороту й здійснював репресії проти опозиції.