ПОЛІТИКА

Камала Гарріс натякнула, що може знову балотуватися в президенти США

25 жовтня 2025, 19:18
Камала Гарріс натякнула, що може знову балотуватися в президенти США
з вільних джерел
Наступні вибори президента США заплановані на 2028 рік.

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс не виключає, що може знову балотуватися на посаду президента.

Про це вона сказала в інтервʼю BBC.

Вона висловила надію на ще одну спробу потрапити до Білого дому, сказавши, що її племінниці «обовʼязково побачать у своєму житті» жінку-президента.

На запитання, чи це буде вона, Камала відповіла: "Можливо". Гарріс сказала, що поки не вирішила, але підкреслила, що все ще бачить своє майбутнє в політиці.

"Я ще не закінчила. Вся моя карʼєра — це життя на службі, і це у мене в крові", — додала вона.

Відповідаючи на запитання про опитування, в яких вона серед аутсайдерів у боротьбі за місце в списку Демократичної партії — навіть нижче за голлівудського актора Дуейна "Скеля" Джонсона — вона сказала, що ніколи не дослухалася до опитувань.

"Якби я прислухалася до опитувань, я б не балотувалася ні на свою першу посаду, ні на другу — і, звичайно, не сиділа б тут", — наголосила Гарріс.

В інтервʼю Гарріс також заявила, що її застереження щодо Дональда Трампа під час кампанії справдилися. Вона назвала його "тираном" і стверджує, що він поводиться, як "фашист".

"Він казав, що використає Міністерство юстиції як зброю – і саме це він зробив", — заявила Гарріс, навівши як приклад нещодавнє відсторонення коміка Джиммі Кіммела телеканалом ABC.

Наступні вибори президента США заплановані на 2028 рік.

СШАКамала Гарріспрезидент

