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Стала відома дата виборів президента у Південній Кореї

08 квітня 2025, 13:38
Стала відома дата виборів президента у Південній Кореї
Фото: Reuters
Наразі боротись за посаду президента будуть два кандидата.

Південна Корея озвучила дату майбутніх виборів президента: голосування відбудеться 3 червня.

Про це повідомляє агенція Reuters.

"Уряд має намір призначити 3 червня днем 21-х президентських виборів", - заявив виконуючи обов'язки президента Хан Дак Су.

Поки що відомо, що боротись за посаду президента будуть два кандидата. 

Це міністр праці Кім Мун Су та депутат Ан Чхоль Су, який перший підтримав імпічмент президента Юн Сок Йоля. 

Лише вчора у Південній Кореї анонсували дострокові президентські вибори.

 

вибориПівденна Кореяпрезидент

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