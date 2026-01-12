У ЄС заговорили про власну армію на тлі залежності від США

Вони могли б замінити американський військовий контингент у Європі.

У Європейському Союзі розглядають можливість створення спільних збройних сил, які в перспективі могли б частково або повністю замінити американський військовий контингент у Європі.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс під час виступу у Швеції, повідомляє литовський суспільний мовник LRT.

За словами Кубілюса, нині оборонна архітектура Європи значною мірою спирається на присутність близько 100 тисяч американських військових, і ЄС має замислитися над власною альтернативою.

"Як нам замінити 100-тисячні регулярні сили США, які фактично є основою європейської оборони?" - поставив риторичне запитання єврокомісар.

Одним із можливих рішень він назвав формування постійного європейського війська чисельністю близько 100 тисяч осіб, що могло б суттєво посилити автономні оборонні спроможності ЄС.

Крім того, Кубілюс запропонував створити Європейську раду безпеки, до складу якої увійшли б провідні держави Євросоюзу, а також Велика Британія. Такий орган, на його думку, дозволив би ухвалювати рішення у сфері безпеки швидше та ефективніше. Йдеться про раду з 10–12 членів, частина з яких могла б працювати на ротаційній основі.

Обговорення цієї ідеї відбувається на тлі зростання занепокоєння в Європі через можливі зміни у підходах США до безпеки континенту.

Зокрема, ЗМІ повідомляли про наміри президента США Дональда Трампа активізувати американську присутність у Гренландії та про підготовку Вашингтоном окремої угоди з місцевою владою острова в обхід уряду Данії.