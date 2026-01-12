Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У ЄС заговорили про власну армію на тлі залежності від США

12 січня 2026, 09:06
У ЄС заговорили про власну армію на тлі залежності від США
Фото: zn.ua
Вони могли б замінити американський військовий контингент у Європі.

У Європейському Союзі розглядають можливість створення спільних збройних сил, які в перспективі могли б частково або повністю замінити американський військовий контингент у Європі.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс під час виступу у Швеції, повідомляє литовський суспільний мовник LRT.

За словами Кубілюса, нині оборонна архітектура Європи значною мірою спирається на присутність близько 100 тисяч американських військових, і ЄС має замислитися над власною альтернативою.

"Як нам замінити 100-тисячні регулярні сили США, які фактично є основою європейської оборони?" - поставив риторичне запитання єврокомісар.

Одним із можливих рішень він назвав формування постійного європейського війська чисельністю близько 100 тисяч осіб, що могло б суттєво посилити автономні оборонні спроможності ЄС.

Крім того, Кубілюс запропонував створити Європейську раду безпеки, до складу якої увійшли б провідні держави Євросоюзу, а також Велика Британія. Такий орган, на його думку, дозволив би ухвалювати рішення у сфері безпеки швидше та ефективніше. Йдеться про раду з 10–12 членів, частина з яких могла б працювати на ротаційній основі.

Обговорення цієї ідеї відбувається на тлі зростання занепокоєння в Європі через можливі зміни у підходах США до безпеки континенту.

Зокрема, ЗМІ повідомляли про наміри президента США Дональда Трампа активізувати американську присутність у Гренландії та про підготовку Вашингтоном окремої угоди з місцевою владою острова в обхід уряду Данії.

 

Євросоюзвійська

Останні матеріали

Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Політика
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 січня 2026, 07:51
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється