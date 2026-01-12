Папа Римський закликав росію зупинити обстріли енергетики України
Папа Римський Лев XIV публічно звернувся до Росії із закликом зупинити обстріли енергетичної інфраструктури України, наголосивши на тяжких стражданнях мирного населення, особливо в умовах зимових холодів.
Відповідне звернення понтифік оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі X (Twitter).
Папа зазначив, що нові російські атаки завдають серйозної шкоди цивільним та поглиблюють гуманітарну кризу.
"В Україні нові серйозні атаки на енергетичну інфраструктуру в умовах посилення холодів завдають значної шкоди мирному населенню. Я молюся за тих, хто страждає, і знову закликаю припинити насильство та відновити зусилля для досягнення миру", - написав понтифік.
Глава Католицької церкви неодноразово публічно висловлювався щодо війни в Україні.
Під час свого першого різдвяного звернення на площі Святого Петра він також закликав до припинення бойових дій і наголосив на необхідності щирого діалогу між сторонами за підтримки міжнародної спільноти.