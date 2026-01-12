Папа Римський закликав росію зупинити обстріли енергетики України

Понтифік наголосив на гуманітарних наслідках атак для мирних мешканців.

Папа Римський Лев XIV публічно звернувся до Росії із закликом зупинити обстріли енергетичної інфраструктури України, наголосивши на тяжких стражданнях мирного населення, особливо в умовах зимових холодів.

Відповідне звернення понтифік оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі X (Twitter).

Папа зазначив, що нові російські атаки завдають серйозної шкоди цивільним та поглиблюють гуманітарну кризу.

"В Україні нові серйозні атаки на енергетичну інфраструктуру в умовах посилення холодів завдають значної шкоди мирному населенню. Я молюся за тих, хто страждає, і знову закликаю припинити насильство та відновити зусилля для досягнення миру", - написав понтифік.

Глава Католицької церкви неодноразово публічно висловлювався щодо війни в Україні.

Під час свого першого різдвяного звернення на площі Святого Петра він також закликав до припинення бойових дій і наголосив на необхідності щирого діалогу між сторонами за підтримки міжнародної спільноти.