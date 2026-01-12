Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп розглядає військові сценарії щодо Ірану – CNN

12 січня 2026, 09:31
Трамп розглядає військові сценарії щодо Ірану – CNN
Фото: Yahoo Finanzas
Американський президент зважує можливі дії проти іранського режиму після кривавого розгону антиурядових протестів.

Президент США Дональд Трамп зважує можливість військових дій проти Ірану на тлі жорсткого придушення антиурядових протестів, яке призвело до загибелі сотень людей.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на двох американських посадовців. 

За словами джерел, упродовж останніх днів Трампа поінформували про низку сценаріїв потенційного втручання, після того як насильство з боку іранських силовиків спричинило масові жертви та арешти. Йдеться про реалізацію раніше озвучених погроз президента США завдати удару по іранському режиму у разі застосування сили проти цивільного населення.

Водночас співрозмовники CNN наголошують, що остаточного рішення ще не ухвалено, а запропоновані варіанти не передбачають введення американських сухопутних військ на територію Ірану.

У неділю Трамп заявив, що Тегеран нібито звернувся до Вашингтона з пропозицією переговорів.

"Лідери Ірану хочуть вести переговори. Я думаю, вони втомилися від побоїв з боку Сполучених Штатів", – сказав президент США.

За словами глави Білого дому, найбільше його турбує насильство проти протестувальників.

"Схоже, загинули люди, які не повинні були загинути. Ми дуже серйозно ставимося до цього", – зазначив Трамп журналістам на борту Air Force One.

Президент також підтвердив, що американські військові аналізують ситуацію.

"Ми розглядаємо кілька дуже жорстких варіантів. Рішення буде ухвалене", – додав він.

За даними правозахисної організації Human Rights Activists in Iran (HRA), які наводить CNN, за останні 15 днів в Ірані було заарештовано щонайменше 10 675 осіб, серед них 169 дітей. Кількість загиблих протестувальників за цей період, за оновленими даними, становить щонайменше 490 осіб.

Раніше Дональд Трамп неодноразово застеріг іранське керівництво від застосування сили та заявляв про готовність США підтримати іранський народ у боротьбі за свободу.

Також нещодавно Трамп заявив про готовність США підтримати протестувальників в Ірані.

