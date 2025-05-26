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Новий проєвропейський президент Румунії склав присягу

26 травня 2025, 14:53
Новий проєвропейський президент Румунії склав присягу
джерело RFI
Раніше він був мером Бухареста.

В понеділок, 26 травня, Нікушор Дан Нікушор Данофіційно став президентом Румунії і склав присягу, де виголосив свою першу промову. 

Про це інформує румунський портал HotNews.ro.

Під час присяги політик поклав руку на Біблію і Конституцію.

"Присягаюся присвятити всі свої сили і вміння духовному і матеріальному процвітанню румунського народу, поважати Конституцію і закони країни, захищати демократію, основні права і свободи громадян, суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність Румунії. Нехай допоможе мені Бог", - оголосив Дан.

Він також заявив, що суспільство Румунії показало, що воно живе і сильне. За його словами, румунська держава потребує фундаментальних змін в рамках верховенства права.

"Я запрошую вас продовжувати брати участь з усією соціальною силою, яку ви продемонстрували, щоб чинити позитивний тиск на інститути румунської держави з метою реформування. Запевняю вас, що я буду президентом, відкритим до голосу суспільства і партнером суспільства", - констатував новообраний президент. 

Він назвав своїми пріоритетами сферу освіти, охорони здоров'я, правосуддя, економіки, навколишнього середовища і зовнішньої політики.

Раніше президент Румунії відмовився від участі у миротворчій місії в Україні

 

РумуніяпрезидентНікушор Дан

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