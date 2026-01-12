Британія запускає програму створення ракет дальністю 500 км для України

Це посилить спроможності ЗСУ для ударів на великій відстані.

Велика Британія оголосила про старт програми зі створення нових тактичних балістичних ракет для посилення оборонних спроможностей України на тлі триваючої російської агресії.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Проєкт отримав назву Nightfall і передбачає швидку розробку наземних ракет із дальністю польоту понад 500 кілометрів.

У межах ініціативи оголошено конкурс серед оборонних компаній на створення ракет, здатних діяти в умовах інтенсивної радіоелектронної боротьби та високих електромагнітних перешкод. Нові системи мають запускатися з мобільних платформ, здійснювати серію пусків за короткий час і швидко залишати позицію, мінімізуючи ризик ураження у відповідь.

Передбачається, що ракети Nightfall матимуть бойову частину масою до 200 кг, високу точність і відносно невисоку вартість до 800 тисяч фунтів стерлінгів за одиницю. Плановий темп виробництва — до 10 систем на місяць.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що проєкт є відповіддю на ескалацію з боку росії.

"путін замість переговорів продовжує завдавати ударів по цивільних районах сучасною зброєю. Ми не можемо цього терпіти, тому надамо Україні передові засоби для захисту", – наголосив він.

Міністр оборонної готовності та промисловості Люк Поллард зазначив, що нові ракети дозволять Україні зберігати ініціативу на полі бою та створять для Кремля додаткові ризики.

Уряд Великої Британії планує укласти контракти з трьома промисловими командами вартістю по 9 млн фунтів кожен. Протягом 12 місяців вони мають розробити та поставити перші три ракети для випробувальних запусків.

Хоча Nightfall орієнтований на підтримку України, проєкт також стане базою для майбутніх програм озброєння британських збройних сил. Кінцевий термін подання пропозицій 9 лютого 2026 року, укладення контрактів очікується в березні.