Президент Чехії призначив новий уряд

Президент Чехії Петр Павел призначив членів уряду нового прем’єр-міністра Андрея Бабіша.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Бабіш представить міністрів на їхніх посадах пізніше цього ж дня. Заступниками прем'єр-міністра стануть Карел Гавлічек, Алена Шиллерова від ANO, Петр Мацінка від "Мотористів" та Яромір Зуна від SPD. Очікується, що ANO матиме вісім місць в уряді, крім прем'єр-міністра, SPD матиме трьох міністрів, а "мотористи"– чотирьох.

Пізніше Бабіш зустрінеться із Петром Фіалою, який передасть йому 80-сторінковий звіт прем'єра про стан Чехії, в якому будуть підсумки результати роботи його уряду.