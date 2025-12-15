Президент Чехії призначив новий уряд
15 грудня 2025, 12:33
Фото: ukrinform.ua
ANO отримала вісім місць в уряді, SPD матиме трьох міністрів, а "Мотористи" – чотирьох.
Президент Чехії Петр Павел призначив членів уряду нового прем’єр-міністра Андрея Бабіша.
Про це повідомляє Radio Prague International.
Бабіш представить міністрів на їхніх посадах пізніше цього ж дня. Заступниками прем'єр-міністра стануть Карел Гавлічек, Алена Шиллерова від ANO, Петр Мацінка від "Мотористів" та Яромір Зуна від SPD. Очікується, що ANO матиме вісім місць в уряді, крім прем'єр-міністра, SPD матиме трьох міністрів, а "мотористи"– чотирьох.
Пізніше Бабіш зустрінеться із Петром Фіалою, який передасть йому 80-сторінковий звіт прем'єра про стан Чехії, в якому будуть підсумки результати роботи його уряду.