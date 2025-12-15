Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У росії зірвався запуск ракети "Протон-М" з Байконура

15 грудня 2025, 13:53
У росії зірвався запуск ракети
Це ще один удар по космічній галузі країни, яка перебуває у серйозній кризі.
У росії не відбувся запуск ракети-носія "Протон-М" з Байконура, запланований на 15 грудня.
 
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram.
 
Офіційною причиною скасування запуску назвали "локальну невідповідність" у розгінному блоці ракети. У російських відомствах традиційно пояснюють подібні ситуації технічними збоями, характерними для нових або експериментальних проєктів.
 
Втім, у цьому випадку йдеться про "Протон-М" - ракету, яку експлуатують ще з часів СРСР і яка десятиліттями вважалася однією з основних у російській космічній програмі.
 
"Саме тому цей інцидент є показовим і логічно вписується у загальну картину "космічних" проблем росії", - зазначають у Центрі.
 
Як вказали у Центрі протидії дезінформації, нещодавно на Байконурі сталася аварія під час запуску космічного корабля "Союз". яка призвела до пошкодження стартового майданчика, вже показала, що навіть ключова інфраструктура космодрому Байконур перебуває у вразливому стані.
 
Попри спроби російської пропаганди списати все на "окремі недоліки" насправді у Центрі вважають, цей ланцюжок невдач свідчить про деградацію всієї космічної галузі.
 
"Поки триває війна, яка поглинає всі ресурси, та санкції, росія втрачає здатність підтримувати статус "великої космічної держави", - йдеться у повідомленні.

 

ракетавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Куп'янськ як піар-тест. Хто що
Політика
Куп'янськ як піар-тест. Хто що "звільнив" і кому вірити – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 15:33
Чи тиснув Патель на Умєрова? Таємні зустрічі між ФБР і українським переговірником викликають занепокоєння – Washington Post
Політика
Чи тиснув Патель на Умєрова? Таємні зустрічі між ФБР і українським переговірником викликають занепокоєння – Washington Post
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 12:14
США: від союзника до ворога ліберальної демократії Європи. Адміністрація США фактично діє в інтересах росії – Філліпс О'Брайен
Політика
США: від союзника до ворога ліберальної демократії Європи. Адміністрація США фактично діє в інтересах росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 07:55
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 16:55
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
Бізнес & Фінанси
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
12 грудня 2025, 14:53
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Політика
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 12:10
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється