Китай звинуватив Філіппіни в провокаціях у Південнокитайському морі

Китай звинуватив Філіппіни у провокуванні зіткнень в Південнокитайському морі після інциденту минулого тижня, внаслідок якого постраждали філіппінські рибалки.

"Філіппіни зібрали судна для здійснення провокацій і переслідування в районі рифу Сяньбінь у скоординований і заздалегідь спланований спосіб", – заявив на брифінгу в понеділок речник МЗС Китаю Ґо Цзякунь.

За повідомленням Берегової охорони Філіппін, у п’ятницю троє філіппінських рибалок дістали поранення, а два судна зазнали пошкоджень після того, як китайські кораблі застосували водомети, коли човни працювали поблизу мілини Сабіна. Ця місцевість на Філіппінах відома як мілина Ескода, а в Китаї – як риф Сяньбінь.

Ґо заявив, що філіппінські судна врізалися в китайські кораблі всередині лагуни рифу, проігнорували неодноразові попередження та здійснювали "небезпечні маневри, зокрема зловмисні різкі повороти". Він додав, що філіппінський персонал "навіть погрожував поліцейським берегової охорони Китаю" ножем.

Філіппінська влада заявляє, що їхні судна діяли в цьому районі законно.

Пекін висуває претензії майже на всю акваторію Південнокитайського моря. Цю позицію відхилили міжнародним арбітражним рішенням у 2016 році. В останні роки протистояння посилилися, оскільки Маніла активізувала патрулювання та поглибила безпекові зв’язки зі США – своїм союзником за договором.

Державний департамент США у заяві від 14 грудня став на захист Філіппін, зазначивши, що дії Китаю поставили під загрозу філіппінських рибалок.