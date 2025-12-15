Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китай звинуватив Філіппіни в провокаціях у Південнокитайському морі

15 грудня 2025, 13:13
Китай звинуватив Філіппіни в провокаціях у Південнокитайському морі
Фото: з вільного доступу
Це знову загострило напруженість у водах, навколо яких уже тривалий час точаться суперечки.
Китай звинуватив Філіппіни у провокуванні  зіткнень в Південнокитайському морі після інциденту минулого тижня, внаслідок якого постраждали філіппінські рибалки.
 
Про це пише Bloomberg.
 
"Філіппіни зібрали судна для здійснення провокацій і переслідування в районі рифу Сяньбінь у скоординований і заздалегідь спланований спосіб", – заявив на брифінгу в понеділок речник МЗС Китаю Ґо Цзякунь.
 
За повідомленням Берегової охорони Філіппін, у п’ятницю троє філіппінських рибалок дістали поранення, а два судна зазнали пошкоджень після того, як китайські кораблі застосували водомети, коли човни працювали поблизу мілини Сабіна. Ця місцевість на Філіппінах відома як мілина Ескода, а в Китаї – як риф Сяньбінь.
 
Ґо заявив, що філіппінські судна врізалися в китайські кораблі всередині лагуни рифу, проігнорували неодноразові попередження та здійснювали "небезпечні маневри, зокрема зловмисні різкі повороти". Він додав, що філіппінський персонал "навіть погрожував поліцейським берегової охорони Китаю" ножем. 
 
Філіппінська влада заявляє, що їхні судна діяли в цьому районі законно.
 
Пекін висуває претензії майже на всю акваторію Південнокитайського моря. Цю  позицію відхилили міжнародним арбітражним рішенням у 2016 році. В останні роки протистояння посилилися, оскільки Маніла активізувала патрулювання та поглибила безпекові зв’язки зі США – своїм союзником за договором.
 
Державний департамент США у заяві від 14 грудня став на захист Філіппін, зазначивши, що дії Китаю поставили під загрозу філіппінських рибалок.
 
 
Китайвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Куп'янськ як піар-тест. Хто що
Політика
Куп'янськ як піар-тест. Хто що "звільнив" і кому вірити – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 15:33
Чи тиснув Патель на Умєрова? Таємні зустрічі між ФБР і українським переговірником викликають занепокоєння – Washington Post
Політика
Чи тиснув Патель на Умєрова? Таємні зустрічі між ФБР і українським переговірником викликають занепокоєння – Washington Post
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 12:14
США: від союзника до ворога ліберальної демократії Європи. Адміністрація США фактично діє в інтересах росії – Філліпс О'Брайен
Політика
США: від союзника до ворога ліберальної демократії Європи. Адміністрація США фактично діє в інтересах росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 07:55
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 16:55
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
Бізнес & Фінанси
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
12 грудня 2025, 14:53
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Політика
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 12:10
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється