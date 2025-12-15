Україна відхилила пропозицію США про "вільну економічну зону" на Донбасі – Politico

США наполягають на територіальних поступках, всупереч жорстким запереченням з боку Європи.

Україна відкинула пропозицію США про створення на Донбасі "вільної економічної зони".

Про це повідомляє Politico.

Як пишуть журналісти, на Європейський Союз чекає вирішальний тиждень – протягом найближчих днів він намагатиметься захистити Україну від принизливої мирної угоди і одночасно рятуватиме угоду про надання багатомільярдного кредиту, щоб підтримати Київ. Зазначається, що європейські лідери намагатимуться налагодити діалог і використати свій вплив щодо мирного плану, коли вони в Берліні зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та американськими перемовниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Раніше президент США Дональд Трамп запропонував звільнити території від українських і російських військ і створити на Донбасі демілітаризовану "вільну економічну зону", де могли б працювати американські бізнес-інтереси. Україна відхилила цю пропозицію, повідомив Politico французький чиновник. За його словами, США наполягають на територіальних поступках, всупереч жорстким запереченням з боку Європи, і це викликає тертя з Вашингтоном.