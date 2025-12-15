Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна відхилила пропозицію США про "вільну економічну зону" на Донбасі – Politico

15 грудня 2025, 13:35
Україна відхилила пропозицію США про
фото: Офіс президента
США наполягають на територіальних поступках, всупереч жорстким запереченням з боку Європи.

Україна відкинула пропозицію США про створення на Донбасі "вільної економічної зони".

Про це повідомляє Politico.

Як пишуть журналісти, на Європейський Союз чекає вирішальний тиждень – протягом найближчих днів він намагатиметься захистити Україну від принизливої мирної угоди і одночасно рятуватиме угоду про надання багатомільярдного кредиту, щоб підтримати Київ. Зазначається, що європейські лідери намагатимуться налагодити діалог і використати свій вплив щодо мирного плану, коли вони в Берліні зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та американськими перемовниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
 
Раніше президент США Дональд Трамп запропонував звільнити території від українських і російських військ і створити на Донбасі демілітаризовану "вільну економічну зону", де могли б працювати американські бізнес-інтереси. Україна відхилила цю пропозицію, повідомив Politico французький чиновник. За його словами, США наполягають на територіальних поступках, всупереч жорстким запереченням з боку Європи, і це викликає тертя з Вашингтоном.
Офіс Президентавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Куп'янськ як піар-тест. Хто що
Політика
Куп'янськ як піар-тест. Хто що "звільнив" і кому вірити – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 15:33
Чи тиснув Патель на Умєрова? Таємні зустрічі між ФБР і українським переговірником викликають занепокоєння – Washington Post
Політика
Чи тиснув Патель на Умєрова? Таємні зустрічі між ФБР і українським переговірником викликають занепокоєння – Washington Post
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 12:14
США: від союзника до ворога ліберальної демократії Європи. Адміністрація США фактично діє в інтересах росії – Філліпс О'Брайен
Політика
США: від союзника до ворога ліберальної демократії Європи. Адміністрація США фактично діє в інтересах росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 07:55
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 16:55
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
Бізнес & Фінанси
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
12 грудня 2025, 14:53
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Політика
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 12:10
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється