Україна стала членом Робочої групи з питань хабарництва ОЕСР

15 грудня 2025, 14:33
Україна стала членом Робочої групи з питань хабарництва ОЕСР
ОЕСР – міжнародна структура, яка моніторить боротьбу з підкупом іноземних чиновників у різних країнах світу.
Україна стала членом Робочої групи з питань хабарництва ОЕСР – міжнародної структури, яка моніторить боротьбу з підкупом іноземних чиновників у різних країнах світу.
 
Про це йдеться у пресрелізі НАБУ.
 
Це результат системної співпраці України з OECP (Організацією економічного співробітництва та розвитку) у сфері антикорупційної політики. 
 
Наступний крок – ратифікація Конвенції про боротьбу з хабарництвом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних операціях. 
 
Приєднання до Конвенції відкриває для нашої країни нові можливості у сфері міжнародного правового співробітництва, зокрема під час розслідування корупційних злочинів. Також це означає ще більше прозорості, довіри з боку міжнародних партнерів і зрозумілих правил гри для бізнесу”, – зазначили правоохоронці.
 
Робочим органом з підготовки законодавчих змін та комунікації з представниками ОЕСР з 2022 року виступає Секретаріат, створений при НАБУ і САП.

 

