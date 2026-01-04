Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський призначив виконувача обов’язків голови Держприкордонслужби

04 січня 2026, 18:13
Зеленський призначив виконувача обов’язків голови Держприкордонслужби
Ним став Валері1 Вавринюк.
Президент Володимир Зеленський призначив заступника голови Державної прикордонної служби України Валерія Вавринюка виконувати обов’язки керівника органу.
 
Про це йдеться в указі на сайті президента.
 
З офіційної біографії на сайті ДПСУ відомо, що Вавринюк є учасником бойових дій на сході України. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня та відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції».
 
Першим заступником голови ДПСУ Вавринюка призначили у жовтні 2025 року. У 2023-му він був начальником Західного регіонального управління Держприкордонслужби, а у 2019-му очолював Східне регіональне управління. Вавринюк навчався у Національній академії Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького та Національному університеті оборони України. Має звання генерал-майора.
