Зеленський призначив виконувача обов’язків голови Держприкордонслужби

Ним став Валері1 Вавринюк.

Президент Володимир Зеленський призначив заступника голови Державної прикордонної служби України Валерія Вавринюка виконувати обов’язки керівника органу.

Про це йдеться в указі на сайті президента.

З офіційної біографії на сайті ДПСУ відомо, що Вавринюк є учасником бойових дій на сході України. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня та відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції».

Першим заступником голови ДПСУ Вавринюка призначили у жовтні 2025 року. У 2023-му він був начальником Західного регіонального управління Держприкордонслужби, а у 2019-му очолював Східне регіональне управління. Вавринюк навчався у Національній академії Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького та Національному університеті оборони України. Має звання генерал-майора.