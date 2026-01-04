У Берліні без світла залишилися понад 45 тисяч домогосподарств

У ніч проти суботи в Берліні сталося масштабне відключення електроенергії, через яке без світла залишилися понад 45 000 домогосподарств і близько 2 200 підприємств.

Без електропостачання залишилися вуличне освітлення, магазини, сигналізація, а також системи опалення, зокрема централізоване теплопостачання. Місцева влада попередила, що може бути порушено мобільний і стаціонарний зв’язок, тому у разі надзвичайних ситуацій громадянам рекомендували звертатися безпосередньо до поліції або пожежних частин.

Станом на ранок вдалося відновити електропостачання близько 7 000 домогосподарств і 150 підприємств, однак за прогнозами, повністю електрику відновлять лише 8 січня вдень. Причиною відключення стала пожежа на кабельному мосту через Тельтовський канал, який забезпечує постачання струму до електростанції Ліхтерфельде.

За даними поліції, інцидент розслідують як умисний підпал. Особи, причетні до пожежі, наразі не встановлені.

Представники влади зазначають, що пошкодження електромережі є серйозними, а ремонтні роботи — складними та триватимуть кілька днів.

Інцидент уже порівнюють з масовим відключенням, яке сталося на південному сході Берліна у вересні минулого року.