Трамп натякнув, що Куба, Мексика та Колумбія можуть стати наступними після Венесуели

04 січня 2026, 17:53
Трамп натякнув, що Куба, Мексика та Колумбія можуть стати наступними після Венесуели
Він також зазначив, що "хоче допомогти людям, яких вигнали з Куби і які живуть у цій країні".
Після захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро президент США Дональд Трамп попередив уряди Мексики, Куби та Колумбії, що їхні країни можуть стати наступними.
 
Про це пише Axios.
 
"Я думаю, що Куба буде тим, про що ми зрештою будемо говорити, тому що Куба зараз є країною, яка зазнає невдачі", — сказав Трамп
 
Він також зазначив, що "хоче допомогти людям, яких вигнали з Куби і які живуть у цій країні". Державний секретар Марко Рубіо, чиї батьки втекли з Куби, додав, що якби він "жив у Гавані" і був "в уряді", то він би "принаймні був стурбований".
 
Президент США також посилив свою критику президента Колумбії Густаво Петро.
 
"Він виробляє кокаїн. Вони відправляють його до Сполучених Штатів. Тож йому справді потрібно бути обережним", — сказав Трамп.
 
Петро є союзником Мадуро і нещодавно звинуватив Трампа в порушенні"основоположних принципів" Організації Об'єднаних Націй і заявив, що принаймні один з ударів Трампа біля узбережжя Венесуели був спрямований проти цивільного населення. Крім того, Трамп заявив в програмі Fox & Friends на каналі Fox News, що "щось доведеться зробити з Мексикою". Він також каже, що нібито президентка Мексики Клаудія Шейнбаум не керує своєю країною, а контролюється наркокартелями.
 
Колумбія, Куба та Мексика були серед країн, які засудили операцію США у Венесуелі, заявивши, що напад ставить під загрозу стабільність регіону.
