У Греції через технічний збій тимчасово зупинили авіарейси

У Греції сталися перебої в роботі авіасполучення через проблеми з радіочастотами, на яких здійснюється управління повітряним рухом.

За даними видання, інформація про збій з’явилася наприкінці ранку. Попередньо йдеться про відмову радіочастот диспетчерського центру управління авіарухом поблизу Афін. Саме цей центр відіграє ключову роль у комунікації з пілотами всіх літаків, що входять у повітряний простір країни.

У зв’язку з інцидентом влада тимчасово призупинила відправлення рейсів з грецьких аеропортів та зосередилася на безпечній посадці літаків, які вже перебували у повітрі. Частину пасажирів рейсів, що готувалися до вильоту, висадили з літаків і попросили очікувати подальших повідомлень.