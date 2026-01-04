Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Греції через технічний збій тимчасово зупинили авіарейси

04 січня 2026, 16:09
У Греції через технічний збій тимчасово зупинили авіарейси
Фото: Getty Images
Інформація про збій з’явилася наприкінці ранку.
У Греції сталися перебої в роботі авіасполучення через проблеми з радіочастотами, на яких здійснюється управління повітряним рухом.
 
Про це повідомляє Kathimerini.
 
За даними видання, інформація про збій з’явилася наприкінці ранку. Попередньо йдеться про відмову радіочастот диспетчерського центру управління авіарухом поблизу Афін. Саме цей центр відіграє ключову роль у комунікації з пілотами всіх літаків, що входять у повітряний простір країни.
 
У зв’язку з інцидентом влада тимчасово призупинила відправлення рейсів з грецьких аеропортів та зосередилася на безпечній посадці літаків, які вже перебували у повітрі. Частину пасажирів рейсів, що готувалися до вильоту, висадили з літаків і попросили очікувати подальших повідомлень.
 
Близько 13:00 за місцевим часом було оголошено про часткове усунення проблеми та поступове відновлення відправлення затриманих рейсів.
 
Причини технічного збою наразі не встановлені, відповідні служби проводять розслідування.

 

