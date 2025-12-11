Адміністрація Трампа запропонувала план поділу Європи, який європейські посадовці назвали "економічною Ялтою" – спробою розділити континент за допомогою енергетичних та інвестиційних угод за участю американського бізнесу. Іронія полягає в тім, що Вашингтон, який десятиліттями критикував Європу за спроби оцивілізувати росію через торгівлю з нею, тепер сам робить ставку на економічну співпрацю з кремлем як основу для миру. Різниця лише в тому, що цього разу американці не очікують демократизації росії, а просто прагнуть повернути її до світової економіки і заробити на цьому. Ця пропозиція викликала гостру суперечку з європейськими союзниками, які вважають такий підхід загрозою безпеці континенту та спробою нав'язати бачення, що суперечить їхнім власним планам ізоляції рф.

Адміністрація Трампа в останні тижні передала своїм європейським партнерам низку документів, кожен обсягом в одну сторінку, у яких викладено її бачення відбудови України та повернення росії до світової економіки. Ці пропозиції спричинили запеклу боротьбу за столом переговорів між Америкою та її традиційними союзниками в Європі. Результат може кардинально змінити економічну карту континенту, пише в ексклюзивному матеріалі Wall Street Journal.

План США докладно викладено в додатках до поточних мирних пропозицій, які не є публічними, але були описані WSJ американськими та європейськими чиновниками. У цих документах детально розписано плани, за якими американські фінансові компанії та інші підприємства мають отримати доступ приблизно до 200 мільярдів доларів заморожених російських активів для проєктів в Україні, включаючи будівництво гігантського нового дата-центру, який має живитися від атомної електростанції, яка зараз окупована російськими військами.

Інший додаток окреслює загальне бачення США щодо виведення російської економіки з ізоляції: американські компанії інвестуватимуть у стратегічні сектори, від видобутку рідкоземельних елементів до буріння нафти в Арктиці, та сприятимуть відновленню постачання російських енергоносіїв до Західної Європи і решти світу.

Деякі європейські посадовці, які бачили ці документи, кажуть, що не певні, чи варто сприймати частину американських пропозицій серйозно. Один із них порівняв їх із баченням президента Трампа щодо будівництва в Газі курортної забудови в стилі Рив'єри. Інший, коментуючи запропоновані американо-російські енергетичні угоди, заявив, що це економічна версія конференції 1945 року, на якій переможці Другої світової ділили Європу. "Це як Ялта", – зауважив він.

Як повідомляє WSJ, представник Білого дому заявив, що Трамп і його команда працюють над укладенням угоди про завершення війни, яка, на думку президента, триває занадто довго. Під час телефонної розмови у середу Трамп обговорював мирний процес із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Видання нагадує, що Трамп повідомив журналістам у середу, що розмірковує над тим, чи поїхати цього вікенду на зустріч у Європі. "Мені здається, у нас були певні розбіжності щодо персоналій, і ми подивимося, чим це закінчиться, – сказав він. – Ми не хочемо марнувати час".

За словами WSJ, Європа, яка з 2022 року, після вторгнення москви в Україну, намагається відмовитися від російського газу, щоб позбавити кремль воєнної скарбниці та зменшити власну залежність від стратегічного суперника, не бажає відновлювати закупівлі енергоносіїв у країни, яку вона вважає своєю найбільшою загрозою безпеці.

Європейські посадовці хочуть використати ті самі заморожені російські кошти, що зберігаються в європейських установах, для надання кредиту уряду України, який відчуває гостру нестачу грошей, аби він міг купувати зброю, потрібну для оборони, і продовжувати функціонувати, оскільки скарбниця вичерпується.

На думку WSJ, сутичка за столом переговорів тепер точиться не лише за кордони, а дедалі більше за бізнес, і, що показово, протиставляє не просто росію і Україну, а і США їхнім традиційним союзникам у Європі. Раніше видання повідомляло, що американські компанії, тісно пов'язані з адміністрацією Трампа, готуються отримати прибутки від мирного плану Сполучених Штатів.

Уряд Німеччини докладає зусиль, щоб пояснити: європейські санкції забороняють будь-які роботи чи фінансові операції, пов'язані з ремонтом або повторним використанням "Північного потоку", який українські оперативники підірвали у 2022 році.

Європейські посадовці кажуть, що побоюються: підхід США дасть росії перепочинок, необхідний для розкручування її економіки та зміцнення військової потужності. Нова оцінка західної розвідувальної служби, з якою ознайомилася WSJ, свідчить, що росія технічно перебуває в рецесії вже шість місяців, а виклики, пов'язані з утриманням воєнної економіки та одночасною спробою контролювати ціни, створюють системний ризик для її банківського сектору.

Якщо візія США переможе, вона перекреслить власні плани Європи щодо підтримки українського уряду воєнного часу та подальшого зміцнення економічної ізоляції росії. Результатом цього стане те, що кілька посадовців описали як шалені перегони, аби просунутися вперед до того, як США нав'яжуть власні домовленості.

Американські посадовці, залучені до переговорів, стверджують: європейський підхід дуже швидко вичерпає заморожені кошти. Вашингтон натомість хоче залучити керівників з Волл-стріт і мільярдерів, щоб інвестувати гроші і примножити обсяг капіталу для інвестицій. Один із учасників перемовин сказав, що цей фонд за американського управління може зрости до 800 мільярдів доларів. "Наше відчуття таке, що ми справді розуміємося на фінансовому зростанні", – пояснив посадовець.

У середу президент України Володимир Зеленський заявив, що провів продуктивні переговори з генеральним директором інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком.

Американська переговорна команда розглядає спільну економічну діяльність та енергетичну взаємозалежність як наріжний камінь своєї філософії "бізнес заради миру": наприклад, українські дата-центри мали б отримувати електроенергію з найбільшої в Європі Запорізької АЕС, яка наразі окупована росією.

Канцлер Німеччини Мерц у понеділок на зустрічі на Даунінг-стріт, 10 із Зеленським і лідерами Франції та Великої Британії заявив, що він "скептично ставиться до пропозицій США".

Минулого тижня Європейський парламент та уряди держав-членів фіналізували законодавчу угоду про поетапну відмову від усього російського трубопровідного газу протягом двох років.

Як зауважує WSJ, нинішня трансатлантична дискусія перевертає догори дриґом майже пів століття спільної політики США та Європи щодо москви. Президенти від Рональда Рейгана до Трампа у його першу каденцію тиснули на європейських союзників, закликаючи їх переглянути свою залежність від москви в питаннях постачання сировини, передусім газу.

Натомість Європа дотримувалася політики, відомої як "Wandel Durch Handel" – "Зміни через торгівлю": переконання, що економічні зв'язки між Заходом і Москвою стримуватимуть Кремль від розв’язування війни і навіть допоможуть експортувати демократію до росії. Трамп у свій другий термін робить подібну ставку, з тією відмінністю, що його адміністрація не очікує, що росія перетвориться на демократію.

На думку WSJ, прискорений графік човникової дипломатії та самітів останніх тижнів свідчить, що суперечка стрімко рухається до бурхливої розв'язки.

Стів Віткофф та Джаред Кушнер консультуються з топменеджерами з Волл-стріт, щоб визначити, як відродити зруйновану економіку України. Згідно з їхніми презентаціями українській стороні, план передбачає, зокрема, пропозицію ветеранам скласти зброю, щоб отримувати зарплати на рівні Кремнієвої долини, керуючи одними з найсучасніших у світі дата-центрів, збудованими американськими компаніями. Головний український переговірник Рустем Умєров став частим гостем у розкішному маєтку Віткоффа в Маямі.

Лідери європейських країн сьогодні провели дзвінок із Віткоффом і зустрінуться з ним у Парижі на вихідних. У понеділок вони знову зберуться в Берліні. Віткофф і Кушнер долучатимуться до цих конференцій по відеозв'язку, інформує WSJ.

Видання вважає, що минулого тижня ця пара провела кілька годин з путіним, стверджуючи, що росія має продемонструвати готовність припинити війну дипломатичним шляхом, перш ніж зможе скористатися скасуванням санкцій та інвестиціями, які може принести мирна угода.

