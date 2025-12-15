Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Розвідка опублікувала дані нової модифікації російської "Герані" з авіаракетою Р-60

15 грудня 2025, 11:51
Розвідка опублікувала дані нової модифікації російської
Фото: Головне управління розвідки МО України
БпЛА оснащено двома мережевими камерами – у носовій частині та позаду пускового пристрою ракети.
Головне управліня розвідки МО України в розділі "Компоненти у зброї" порталу "War&Sanctions" опублікувало будову, компоненти та перелік підприємств кооперації з виробництва російського БпЛА "Гєрань-2" серії "Э", оснащеного авіаційною ракетою Р-60. 
 
Про це розповіли у розвідці.
 
росія адаптувала стару радянську розробку – авіаційну ракету класу "повітря-повітря" Р-60 – для встановлення на "Гєрані", щоб уражати українські гелікоптери та літаки, які полюють на російські безпілотники.
 
Ракета з авіаційним пусковим пристроєм АПУ-60-1МД (П-62-1МД) встановлюється на спеціальний кронштейн, розташований у верхній передній частині фюзеляжу "Гєрані".
 
БпЛА оснащено двома мережевими камерами – у носовій частині та позаду пускового пристрою ракети. Передача відео та команд управління здійснюється через китайський mesh-модем Xingkay Tech XK-F358. Польотний контролер, навігаційні та інерціальні блоки залишаються типовими для інших "Гєраней". Для супутникової навігації в умовах активної роботи засобів радіоелектронної боротьби використовується 12-канальний завадозахищений модуль "Комета". Електронна "начинка" також включає одноплатний мікрокомп’ютер Raspberry Pi 4 (Велика Британія), трекер і два GSM-модеми для передачі телеметрії.
 
Країни походження електронної компонентної бази залишаються стандартними для російських БпЛА цього типу: США, КНР, Швейцарія, Тайвань, Японія, Німеччина та Велика Британія. Ймовірний принцип застосування ракет полягає в передачі зображення з камер, встановлених на дрон, через mesh-модем оператору, який, у разі появи українського літака чи гелікоптера в зоні ураження, подає блоку автоматики ракети команду на її пуск. 
 
Після пуску, теплова головка самонаведення Р-60 самостійно захоплює ціль. Ймовірний також варіант з попереднім захопленням цілі головкою самонаведення та передачі відповідної інформації оператору, який дає команду на пуск.
 
"Основна мета нової розробки – створення загрози для української армійської та тактичної авіації, зниження ефективності її роботи з перехоплення ворожих БпЛА", – зазначили у розвідці і додали, що таким чином, російська багатоцільова версія іранського Shahed-136 отримує ще одне призначення, а досвід такого застосування, ймовірно, також буде переданий Ірану.
 
