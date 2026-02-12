Поліція Бельгії провела обшуки в штаб-квартирі Єврокомісії – FT

Обшуки відбулися в різних приміщеннях Комісії, зокрема у бюджетному департаменті, підтвердили виданню джерела, ознайомлені з ситуацією.

Поліція Бельгії провела обшуки в штаб-квартирі Європейської комісії в Брюсселі в рамках розслідування можливих порушень під час продажу нерухомості у 2024 році.

Про це повідомила газета Financial Times.

Обшуки відбулися в різних приміщеннях Комісії, зокрема у бюджетному департаменті, підтвердили виданню джерела, ознайомлені з ситуацією.

За даними джерел, розслідування стосується продажу 23 офісних будівель у так званому Європейському кварталі Брюсселя інвестиційному підрозділу бельгійського уряду, Федеральній компанії з участі та інвестицій (SFPIM), у 2024 році.

Угоду вартістю 900 мільйонів євро реалізували протягом попереднього терміну повноважень Європейської комісії, коли єврокомісаром з питань бюджету та адміністрування був Йоганнес Ган.

Розслідування веде прокуратура ЄС. Там заявили, що поточні операції проводять для збору доказів. Подальші подробиці наразі не розголошуються, щоб не ставити під загрозу розслідування. Європейське управління з боротьби з шахрайством (OLAF) та федеральна поліція Бельгії відмовилися коментувати цю інформацію.