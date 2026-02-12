Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Поліція Бельгії провела обшуки в штаб-квартирі Єврокомісії – FT

12 лютого 2026, 16:58
Поліція Бельгії провела обшуки в штаб-квартирі Єврокомісії – FT
Фото: з вільного доступу
Обшуки відбулися в різних приміщеннях Комісії, зокрема у бюджетному департаменті, підтвердили виданню джерела, ознайомлені з ситуацією.

Поліція Бельгії провела обшуки в штаб-квартирі Європейської комісії в Брюсселі в рамках розслідування можливих порушень під час продажу нерухомості у 2024 році.

Про це повідомила газета Financial Times.

Обшуки відбулися в різних приміщеннях Комісії, зокрема у бюджетному департаменті, підтвердили виданню джерела, ознайомлені з ситуацією.

За даними джерел, розслідування стосується продажу 23 офісних будівель у так званому Європейському кварталі Брюсселя інвестиційному підрозділу бельгійського уряду, Федеральній компанії з участі та інвестицій (SFPIM), у 2024 році.

Угоду вартістю 900 мільйонів євро реалізували протягом попереднього терміну повноважень Європейської комісії, коли єврокомісаром з питань бюджету та адміністрування був Йоганнес Ган. 

Розслідування веде прокуратура ЄС. Там заявили, що поточні операції проводять для збору доказів. Подальші подробиці наразі не розголошуються, щоб не ставити під загрозу розслідування. Європейське управління з боротьби з шахрайством (OLAF) та федеральна поліція Бельгії відмовилися коментувати цю інформацію.

БельгіяполіціяЄврокомісія

Останні матеріали

Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 16:35
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Політика
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 08:49
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Політика
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 07:37
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється